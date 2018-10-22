А почему мужчины и женщины по-разному справляются со стрессом?

Хронический стресс во многих случаях предшествует появлению тревожных расстройств и депрессии. Уже выполнены многочисленные исследования на животных, и в частности, на крысах, мозг которых физиологически работает примерно так же, как мозг человека.

Интересно, что научные исследования практически всегда ведутся на крысах мужского пола. Но между тем тревожные расстройства и депрессии случаются у женщин в 2-3 чаще, чем у мужчин.

В ходе исследований ученые из Гронингена выяснили, что у самцов и самок крыс выявляются очень сильные различия в активности ряда отделов головного мозга, которые играют важную роль в эмоциональных состояниях. Ситуация стресса вызывает у обоих полов усиление мозговой активности, но у женщин это быстрее заканчивается "проблемами". Различие в базальной активности головного мозга обусловлено структурой мозга и половыми гормонами. Депрессии и тревожные расстройства возникают именно в периоды сильных изменений уровней гормонов. Не столько во время цикла месячных, сколько, например, после родов, в пубертате или в климаксе.

Но в ходе эволюции животные женского пола развили эффективную стратегию социальной поддержки. Самки лучше прорабатывают стресс, находясь среди других самок.

Среди самцов социальная поддержка не давала заметных различий на уровне мозга. Социальная поддержка активирует нейроны, которые продуцируют серотонин. Это вещество снижает эффекты стресса. В принципе, антидепрессанты действуют таким же образом. У самок, находящих в изоляции, в ситуации стресса активации серотониновой системы не происходит.

Ученные не распространяет полученные результаты напрямую на человека, потому что различия велики, но в данном случае нельзя не отметить. Если женщины переживает стресс, они хотят больше об этом говорить – снова и снова. Это облегчает стресс. У мужчин же эта потребность представлена значительно меньше, и возможно именно поэтому, мужчины реже обращаются к психотерапевтам.

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