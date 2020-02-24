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/ Психологія

Нетрусова Світлана Григорівна
Нетрусова Світлана Григорівна
Лікар-психіатр, психотерапевт Всі статті автора

Как справиться с социофобией?

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После того, как врач осмотрел пациента и диагностировал у него социальную фобию, необходимо определиться с необходимым лечением и последующей адаптации человека к социальной жизни, другими словами, к его социализации. С наибольшей эффективностью себя зарекомендовало сочетание психотерапии и медикаментозного лечения в данном случае.

Если рассматривать основы когнитивно-поведенческой терапии в этом случае, которая считается одной из самых эффективных при данном расстройстве, то здесь выделяют два основных метода помощи при социальной фобии.

Во-первых, это экспозиционная терапия. Этот метод подразумевает столкновения больного со своими страхами. Не убегать от них, а наконец-то встретить. В процессе терапии, больному, иногда вместе с психотерапевтом, предстоит намеренно оказаться в ситуациях, которые его пугают, а точнее, вступить во взаимодействие с другими людьми. В основе метода лежит постепенная встреча со своими страхами, чтобы больной успевал десенсибилизироваться и привыкать к наличию в окружающем мире других людей и необходимости хоть иногда с ними контактировать. К примеру, если у больного проблемы с публичными выступлениями, он никак не может себя заставить произнести речь перед большим скоплением людей, а жизненные обстоятельства этого все же требуют, то можно начать с выступления сначала перед двумя-тремя незнакомыми людьми, потом перед небольшой аудиторией, а уже тогда перед большим залом людей.

ВСЕ СТРАХИ НУЖНО ПРОЙТИ САМОМУ! Никто за вас это не сделает!

В процессе терапии, своеобразного сражения со своими страхами и данным расстройством, человек обязательно заметит позитивные сдвиги, маленькими шажками он приблизится к большой цели и то, что раньше лишало способности нормально двигаться и дышать, будет теперь даваться значительно легче, а все предыдущие страхи будут казаться ничтожными и беспочвенными.

Другой способ – это обучение навыкам социального взаимодействия. Больной может провести много часов в беседах с терапевтом, проработать все свои страхи и научиться их контролировать, не давать им влиять на свое поведение и функционирование, но одна проблема все же остается. А именно – отсутствие самих навыков взаимодействия с другими людьми. Зачастую, социальные фобии развиваются в детском или раннем подростковом возрасте, что просто не дает нормально сформироваться социальным навыкам. Многих обыденных ситуаций взаимодействия и общения у больного просто не было, он никогда с этим не сталкивался и теперь не может даже представить себе, как это сделать. Следовательно, одна из многих задач психотерапевта состоит в том, чтобы выработать у пациента этот навык, сопровождать его на стадии обучения и адаптировать к новому стилю жизни.

Нередко также наблюдаются случаи, когда совместно с психотерапией необходимо применение медикаментозной терапии. Это назначение препаратов, которые уменьшают и даже снимают тревогу, производят седацию, а также – это назначение препаратов, влияющих на нейромедиацию серотонина, которые называют антидепрессантами.

Очевидно, что именно наличие рядом хорошего психотерапевта, психолога позволяет больному успешно адаптироваться к жизни, пройти социализацию и изучить пропущенные навыки. Существует миф о том, что социальные фобии не лечатся и остаются с человеком на всю жизнь, но это не так. Квалифицированный психотерапевт, психолог, а при необходимости совместно с психиатром, вполне способны помочь человеку с социофобией заметно улучшить качество его социальной жизни.

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Автор
Нетрусова Світлана Григорівна Нетрусова Світлана Григорівна
Тема
Поради лікарів
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