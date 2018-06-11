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Олександра Литвинчук
Олександра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевтВсі статті автора

Хотите изменить жизнь? Начните с чего-то одного

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Перемены в жизни начинаются с действия!

Не нравится то, как живешь? Подумай, чего не хватает в твоей жизни. Любви, отношений, самореализации, интересной работы, хороших друзей? Или ещё чего-то. Все ответы внутри! Попробуй задать себе вопрос: "Что может сделать твою жизнь ярче, интереснее и счастливее?"

Подумай, что ты можешь сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к своей мечте! Знай, все, что ты можешь придумать в своей голове, можешь и реализовать в жизни! Вместо того, чтобы замирать в нерешительности или прокрастинировать, сделайте шаг вперед.

Сядь, составь, а лучше напиши свою цель. Сделай планирование, как ты будешь достигать то, чего хочешь.

Раздели план на небольшие этапы, чтобы он не казался сложным и невыполнимым. Начни с малого.

Не зацикливайся на переживаниях о завтрашнем дне, живи сейчас. Воспринимай себя не как жертву, а как борца – стойкого и целеустремленного! Верь в себя! Помни, если закрывается одна дверь, открывается другая.

И не стоит с сожалением смотреть на закрывшуюся дверь, попробуй заметить ту, которая открылась...

Читайте всі новини по темі "Жити здорово" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Олександра ЛитвинчукОлександра Литвинчук
Тема
Жити здорово
Об'єкти
здоров'яПсихологіяПоради лікаря
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