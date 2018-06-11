Перемены в жизни начинаются с действия!

Не нравится то, как живешь? Подумай, чего не хватает в твоей жизни. Любви, отношений, самореализации, интересной работы, хороших друзей? Или ещё чего-то. Все ответы внутри! Попробуй задать себе вопрос: "Что может сделать твою жизнь ярче, интереснее и счастливее?"

Подумай, что ты можешь сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к своей мечте! Знай, все, что ты можешь придумать в своей голове, можешь и реализовать в жизни! Вместо того, чтобы замирать в нерешительности или прокрастинировать, сделайте шаг вперед.

Сядь, составь, а лучше напиши свою цель. Сделай планирование, как ты будешь достигать то, чего хочешь.

Раздели план на небольшие этапы, чтобы он не казался сложным и невыполнимым. Начни с малого.

Не зацикливайся на переживаниях о завтрашнем дне, живи сейчас. Воспринимай себя не как жертву, а как борца – стойкого и целеустремленного! Верь в себя! Помни, если закрывается одна дверь, открывается другая.

И не стоит с сожалением смотреть на закрывшуюся дверь, попробуй заметить ту, которая открылась...