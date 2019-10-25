"Вы понимаете, я никак не могу простить…" Историй, начинающихся именно с этой фразы, я в своей жизни слышал и слышу с избытком! Действительно, обида, на конкретных людей, или жизненные обстоятельства, может засесть в сознании (а иногда и в подсознании) человека, отравляя его жизнь на протяжении многих лет. К тому же, вопреки мысли о том, что только чужие ошибки бывают непростительными, определённое количество людей именно себя привыкло считать виноватыми во всех возможных неудачах, проблемах и невзгодах. И причиной такого "самобичевания" может быть, как невротическое, так депрессивное расстройство.

Вообще, если давать чёткое определение, то ОБИДА – это реакция человека, на воспринимаемое им как несправедливо причинённое огорчение, или оскорбление, а также все, вызванные этими обстоятельствами, негативные эмоции. По своей сути, любая обида является следствием четырёх умственных операций:

1) Построение ожиданий.

2) Наблюдение реального поведения. 3) Сравнение поведения ожидаемого с реально наблюдаемым. 4) Принятие решения о собственной реакции.

Теперь расшифрую: Общаясь с любым человек, мы, часто на неосознанном уровне ждём от него определённой (часто позитивной) реакции на наши слова или действия. Если же, его реакция оказывается для нас, в негативном смысле неожиданной, возникает диссонанс между нашими ожиданиями и реальностью. Иногда эти четыре операции выполняются даже не в секунды, а в их сотые доли. И, как показывает практика, чем быстрее и категоричнее реагирует человек, тем в эмоциональном плане глубже и печальнее у такой реакции последствия – если он "решает" дать волю своим чувствам и неконтролируемым эмоциям, вместо того, чтобы взять ответственность за свою реакцию на себя. И здесь крайне важно подчеркнуть, что в плане реакции на чужой негатив, людей можно, условно, разделить на два полюса:

1) Люди эмоционально импульсивные. Их уязвить очень просто. У них лабильная (неустойчивая) нервная система, иногда с инфантильными вспышками раздражения; с завышенными ожиданиями от жизни вообще, и людей в частности; являя свою необузданную впечатлительность, они любят идеализировать, как себя (завышенная самооценка), так и окружающих, а потому крайне остро реагируют на чужие слова, сказанные резким тоном, и уж тем паче, на чужую критику. Среди них полно нарциссов, и людей с гистрионным (истерическим) типом личности. В добавок к этому, их ситуация, как я уже отмечал выше, может осложняться наличием хронического невроза или депрессии, и тогда ко всему перечисленному, можно добавить приставку "гипер", и получается гипер-злость, гипер-грусть, гипер-обида и т.д. Ещё они характеризуются крайне субъективными оценками любой, и, особенно стрессовой ситуации, а потому, людей, имеющих большинство из выше перечисленных качеств, справедливо называют обидчивыми. К тому же, иногда, в своих крайних проявлениях, такие люди могут сами изолировать себя от любого общения, и, в качестве последнего шага, добровольно уходить из жизни.

2) Люди эмоционально резистентные. Обидеть словами таких людей крайне сложно, если вообще возможно. У них устойчивая нервная система. Если их пытаются спровоцировать на эмоциональную реакцию, могут отделаться фразой: "На больных не обижаются". Они чаще остальных, жмут плечами, слушая критику в свой адрес (особенно от посторонних), продолжая заниматься важными для себя делами. Если такого человека и удаётся обидеть, то, как правило только очень мерзким поступком, например, вероломным предательством, а потому для них более характерны объективные раздражение и гнев. Что особенно выделяет таких людей, они умеют откровенно говорить о своём несогласии с чем, или кем-либо (в отличии от людей эмоционально импульсивных, которые могут пылать от негативных эмоций, но при этом подавлять вербальное выражение их реальной причины).

Если же отойти от двух этих крайностей, мы окажемся в "золотой середине" нашего социума, где в зависимости от обстоятельств, социальной среды и воспитания, большинство людей способны реагировать на внешние раздражители способами описанными, как в первом (импульсивном) так, и во втором (резистентном) примере. Здесь, на бытовом уровне, можно часто встретить циничное манипулирование в отношениях, когда обида, скажем прямо, является лишь поводом для того, чтобы сбить самооценку человеку, с которым манипулятор состоит в близких отношениях, заявляя, что именно партнёр виноват в его неудачах, и негативных эмоциях. Либо, таким способом манипулятор понуждает своих близких "заслужить прощение" мнимой обиды, с помощью покупки какого-нибудь ценного подарка.

А теперь о ситуации, когда объективная обида (уже неважно по каким причинам) как заноза, таки вошла в вашу жизнь. Жить с ней бывает очень тяжело, а избавиться – крайне сложно. И это естественно, потому как даже полностью осознав весь вред, который она наносит тебе и твоему душевному (через чувство ненависти) благополучию и физическому (через хронический стресс) здоровью, простить всё равно не выходит. А происходит это потому, что даже повторяя по сто раз в день, как мантру: "Мне нужно избавится от обиды!", или "Я должен простить!" вы каждый раз обращаетесь к своему уму! А острое, как нож, чувство обиды находится у вас в сердце! Поэтому без эмоциональной проработки (переструктурирования) собственных чувств, устранить, из своей души и сознания обиду, крайне сложно! А по сему, основными инструментами психологов, при работе с обидами остаются: работа с иррациональными убеждениями людей, которые приводят их к деструктивным чувствам; разбивание эмоциональных блоков, которым занимаются специалисты, в первую очередь, психодинамического направления; и, конечно, специальные упражнения по биоэнергетической настройке, и восстановлению гармонии в физическом теле, посредством регулярных занятий йогой и духовными практиками, с обязательным добавлением медитации.

В конце лишь хочу заметить, что как бы ни повернулась к нам жизнь, и с какими бы людьми нам ни доводилось общаться, полезно помнить, что человечество всегда было и будет не идеальным, а обижаться на всех – сил и времени не хватит. Если какой-то человек, умышленно нанёс вам оскорбление, старайтесь менять своё отношение, а не свои чувства. Ведь, как сказал один мудрый человек: "Хранить в себе горькую обиду – тоже самое, что самому пить яд, в надежде, что от него умрёт твой враг!"

Всем хорошего настроения, и позитивного общения!

Благодарю за внимание!

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