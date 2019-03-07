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/Психологія

Під ударом навіть домогосподарки: названа несподівана причина появи раку

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Емоційне вигорання на роботі може викликати серйозні ускладнення в людському організмі, навіть рак. Це загрожує і працюючим людям, і домогосподаркам.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила психолог Оксана Павленко. Вона зазначила, що причиною цього є одноманітна робота, яка не дає результату.

"Людина може хворіти звичайною застудою, знижується опірність імунітету перед інфекціями. Потім це може призвести до серйозніших ускладнень. Трапляються випадки панічних атак у людей. Постійна втома може викликати навіть рак. Емоційне вигорання домогосподарок ніхто не скасовував. Їх робота досить одноманітна, у ній немає підкріплення і результату, за який тебе хвалять. На роботі хоча би зарплату дають, є ефект", – переконана вона.

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Психолог відзначила, що хоббі - дуже прекрасний спосіб відновити сили. Треба займатися тим, що приносить задоволення, додала вона.

"Якщо ви займаєтеся спортом, то повинні розуміти, чи приносить він вам задоволення. Зараз більшість людей ходять у спортзал тому, що мода така, – "всі ходять, значить, і я маю". А є люди, яких спорт виснажує. Краще піти у парк просто погуляти, послухати музику. Важливо переключатися на інший вид діяльності, дуже добре допомагає хобі", – сказала вона.

Під ударом навіть домогосподарки: названа несподівана причина появи раку

Раніше OBOZREVATEL розповідав про низку ознак, які допоможуть батькам вчасно зрозуміти, що їхнім дітям потрібна допомога психолога. Такі дії, як кусання губ, обривання задирок на нігтях, – це сигнали, на які варто звертати увагу.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVздоров'я
Особа
Оксана Павленко
Місце
Україна
Теги
Психологіяроботаздоров'явідпочінок
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