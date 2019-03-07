Під ударом навіть домогосподарки: названа несподівана причина появи раку

Емоційне вигорання на роботі може викликати серйозні ускладнення в людському організмі, навіть рак. Це загрожує і працюючим людям, і домогосподаркам.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила психолог Оксана Павленко. Вона зазначила, що причиною цього є одноманітна робота, яка не дає результату.

"Людина може хворіти звичайною застудою, знижується опірність імунітету перед інфекціями. Потім це може призвести до серйозніших ускладнень. Трапляються випадки панічних атак у людей. Постійна втома може викликати навіть рак. Емоційне вигорання домогосподарок ніхто не скасовував. Їх робота досить одноманітна, у ній немає підкріплення і результату, за який тебе хвалять. На роботі хоча би зарплату дають, є ефект", – переконана вона.

Психолог відзначила, що хоббі - дуже прекрасний спосіб відновити сили. Треба займатися тим, що приносить задоволення, додала вона.

"Якщо ви займаєтеся спортом, то повинні розуміти, чи приносить він вам задоволення. Зараз більшість людей ходять у спортзал тому, що мода така, – "всі ходять, значить, і я маю". А є люди, яких спорт виснажує. Краще піти у парк просто погуляти, послухати музику. Важливо переключатися на інший вид діяльності, дуже добре допомагає хобі", – сказала вона.

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