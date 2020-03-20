Експерт дала три ради, які допоможуть встояти перед коронавірусом

Ситуація з появою коронавіруса COVID-19 поставила в тупик всіх, не тільки в Україні, а й в усьому світі. Страх перед невідомістю, переживання про здоров'я та інші думки, які виникають в період світової пандемії і карантину всередині країни, не додають здоров'я, а навпаки тягнуть в яму зневіри і поганого самопочуття.

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Як же поводитися в нинішній ситуації в суспільстві? На що звернути увагу в своєму житті зараз? І як знизити ризики для себе і близьких? На ці питання відповіла психологиня Олена СІМАШОВА.

"Страх – базова проблема ситуації з пандемією. Страх захворіти, страх, що захворіють близькі, страх зміни умов життя - підвищення цін, зникнення життєво важливих товарів, страх втрати комфорту, балансу, гармонії. При цьому це те почуття, яке підсилює ймовірність захворіти в рази, тому що через нього підвищується рівень гормонів стресу в організмі, а на тлі цього знижується імунітет", – зазначила експертка, додавши, що, коли ми боїмося чогось, ми збільшуємо ймовірність захворіти через зниження імунітету, а значить зі страхами потрібно справлятися.

Також вона зазначила, що підвищити стійкість організму до інфекції допоможуть такі звичні способи, як дотримання режиму дня, достатній сон, здорова їжа, багата мікроелементами і вітамінами, чиста питна вода в достатній кількості, прогулянки на свіжому повітрі, помірна фізична активність і дотримання правил гігієни.

Крім того, психолог рекомендує, незважаючи на нинішні заборони і обмеження, залишатися залученим в життя. "Чим більше ми зайняті своїми цілями, справами, завданнями, тим менше у нас енергії витікає на негативні емоції, а значить - сильніше захист організму. Чим більше людина відчуває себе потрібною цьому світу, важливою, тим більш стійкий її імунітет. Цікаві дослідження, які проводилися за часів бубонної чуми: найменший відсоток захворюваності був серед лікарів. У них була мета в житті і це тримало їх на плаву. Тобто, якщо людина має сенс життя, якщо у неї є цілі, до яких вона прагне, то робота її організму вибудовується таким чином, щоб забезпечити їй досягнення цих цілей", – зазначила Сімашова.

За її словами, зараз головне займатися самим життям, а не очікуванням проблем, відносинами з людьми, яких ви любите, роботою, яка вам подобається, а також приділяти час своєму улюбленому хобі.

"Наша захопленість життям, наша любов до життя збільшує силу імунітету і здатність захищатися від захворювань", – підсумувала експертка.

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