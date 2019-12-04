Дихай і напружуйся: експерти розповіли, як швидко зняти стрес

Стреси можуть дістати де завгодно і кого завгодно – раптовий затор на маршруті, обтоптані ноги в метро, зірвана важлива зустріч, сварка з близькою людиною тощо.

Всі ці негативні події псують настрій тут і зараз і, накопичуючись, накладають свій відбиток на самопочутті в перспективі, призводячи до безсоння, незрозумілої дратівливості, порушенню харчової поведінки та іншого.

Щоб не допускати негативного впливу стресів на стан здоров'я, важливо навчитися з ними справлятися. MedOboz з'ясував у своїх експертів, як це можна зробити без відриву "від виробництва" і спеціальних умов.

Зі стресом краще розбиратися відразу ТСН

Дихайте і рахуйте

Гештальт-терапевтка Олександра Литвинчук рекомендує в стресових ситуаціях, а також в моменти, коли вас долають сильні переживання або страхи через якісь подій, привести себе до норми за допомогою дихальної техніки.

"Для цього вам знадобиться приблизно 10 хвилин. На чотири рахунки робіть глибокі вдихи, на вісім рахунків – видихи. Водночас прокручуйте в голові тривожну думку або ситуацію. Спершу "ввімкнеться" симпатична система, що підтримує нагнітання стресу і страху, а через кілька хвилин – парасимпатична, яка налаштує вас на зовсім іншу емоційну інтонацію", – рекомендує фахівчиня.

Напружуйтеся до тремтіння

Психотерапевтка Лариса Россол пропонує швидко зняти стрес і скинути негативні емоції за допомогою сильного фізичного напруження.

"Для застосування цієї п'ятихвилинної практики краще присісти або прилягти. Отже, сильно, до тремтіння, напружте пальці на ногах і стопи, потім розслабте. Наступними до такого ж стану напружте ноги повністю, сідниці і живіт, затримайтеся в тремтінні пару секунд і знову розслабтеся. З третього разу напружтеся вже повністю, аж до потилиці, затримайтеся так скільки зможете, потім розслабтеся. Якщо є необхідність, можете повторити все ще кілька разів – поки ваш емоційний стан не нормалізується", – поділилася методикою експертка, і пояснила, що таке почергове напруження і розслаблення допомагає зняти скутість і повністю розслабити тіло.

Новини Названа смертельна загроза стресу на роботі

Обійміть себе

Мануальна терапевтка Наталія Волинська радить для розслаблення і зняття стресу застосувати прийом самомасажу.

Отже, сядьте зручніше, опустіть погляд на підлогу, злегка нахиливши голову. Відпустіть думки і побудьте в такому положенні 1-2 хвилини. Потім заплющте очі, акуратно обійміть себе руками на рівні грудей і потихеньку стискайте "обійми", поки пальці не опиняться на лопатках. Далі кожним пальцем по черзі круговими рухами масажуйте точки під ними протягом декількох хвилин. Після цього зімкніть обидві долоні в замок і покладіть на потилицю. Плавно стискайте область під "замком" протягом 2-3 секунд, потім різко відпускайте – повторіть таку маніпуляцію 5-7 разів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, звідки береться поганий настрій.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал