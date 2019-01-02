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/Блоги - Психологія

Нетрусова Світлана Григорівна
Нетрусова Світлана Григорівна
Лікар-психіатр, психотерапевтВсі статті автора

Депрессивные состояния: врач дал рекомендации по лечению

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Депрессия – психическое расстройство, основными, базовыми признаками которого являются сниженное настроение на протяжении длительного периода (более двух недель), замедление процессов мышления, снижение двигательной активности. Депрессивные эпизоды диагностируют у людей разного возраста. Особенно подвержены возникновению этого расстройства женщины, имеющие гормональные нарушения, в пубертате, послеродовом и предменструальном периоде, а также во время климакса.

В лечении депрессивных расстройств у женщин необходимо, прежде всего, понимание и поддержка со стороны родственников, особенно мужа. Организм женщины имеет свои особенности функционирования, связанные с беременностью и рождением ребенка или утратой продуктивных функций. В этот период изменяется гормональный фон, ее психологическое и физическое состояние. Необходимо способствовать тому, чтобы женщина ощущала понимание, заботу и комфорт в семье. Благоприятная и доброжелательная обстановка улучшит ее самочувствие и ускорит выздоровление.

Если сниженное настроение самостоятельно не восстанавливается и внимание и забота мужа и близких, шоколад с шопингом не помогают, а жизнь утрачивает яркие краски и тревога с тоской ухудшают качество жизни, тогда нужно обращаться за помощью.

В том случае, когда имеются определенные психотравмирующие ситуации и после проведенной психотерапии решаются психологические проблемы, а депрессия и тревога не уходят, после консультации врача психиатра применяется терапия антидепрессантами, противотревожными и седативными средствами или транквилизаторами. В этом случае можно помочь нормализовать настроение, восстановить работоспособность и улучшить качество жизни.

Что касается предменструального синдрома можно использовать противозачаточные лекарства, в которых есть прогестерон и эстроген. В период климакса или менопаузы можно применить ЗТ (заместительную терапию) эстрогенами (если нет противопоказаний). Но все эти вопросы должен решать врач гинеколог .

Существует различные методы решения вопросов плохого настроения и самочувствия. Главное – захотеть их решать! И если самостоятельных силенок не хватает, обращаться за помощью! А если сила духа и твердость характера даст возможность вам справиться с проблемами самостоятельно – снимаю шляпу! Жизнь продолжается!

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Автор
Нетрусова Світлана ГригорівнаНетрусова Світлана Григорівна
Тема
Поради лікарів
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