Депресію почали лікувати дуже нестандартним способом. І результати перевершують очікування

Галюциногенні гриби через свою основну діючу речовину псилоцибін можуть стати ключем до лікування глибокої депресії.

Вчені провели вже другий етап досліджень на цю тему, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що вперше досліджувати це питання почали кілька років тому, тоді 19 пацієнтів з депресією вирішили спробувати приймати псилоцибін, - через тиждень вони вже помітили перші результати, в той час як через п'ять тижнів хвороба серйозно відступила у половини випробовуваних.

Цікаво, що кожен учасник до цього страждав від депресії мінімум 18 років, і вже перепробував на той момент безліч інших видів лікування.

Зараз пройшло більш повне дослідження, в якому взяли участь 60 пацієнтів, і дані третини з них зараз можна назвати багатообіцяючими. Уже готують дослідження з 80 учасниками.

Паралельно в США проводять подібні аналізи на більшій вибірці людей.

Група професорів сподівається, що результати їх роботи приведуть до медичного вдосконалення використання псилоцибіна для лікування депресії. За деякими даними, це може статися вже протягом п'яти років.

На думку вчених, препарат на основі псилоцибина пропонує більш комплексне і повне лікування депресії, незважаючи на десятиліття жорсткого обмеження його використання.

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії блогер зважилася піти на крайні заходи, щоб позбутися від жорстокої депресії.

Також одна жінка, опинившись на межі самогубства через глибоку депресію, змогла повністю змінити своє життя, зважившись на авантюру.

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