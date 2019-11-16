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/ Психологія

Проблема в мозку: з'ясувалося, звідки береться поганий настрій

1.2т
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Вчені з'ясували, що в людському мозку є молекули, які регулюють почуття тривоги і інші негативні емоції, викликаючи депресивний стан.

Вони знаходяться в невеликій маловивченій частині головного мозку під назвою хабенула. Вона відповідає, зокрема, за відчуття болю, реакцію на стреси, а також за чергування сну і неспання, передає Science.

З'ясувалося, що на мембранах її клітин накопичуються рецептори незвичного різновиду, які вчені умовно позначили як GluN1/GluN3A.

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Точно такі ж є й у мишей. Експеримент на гризунах показав, що видалення або придушення цих рецепторів знизило у них стрес і підвищило активність.

Виявлення цих молекул, на думку дослідників, дозволить створити більш ефективні антидепресанти. Вони відзначили, що наявні ліки часто дають побічні дії, оскільки впливають на роботу всього мозку загалом.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, підбадьорюючі фрази не завжди мають позитивний вплив на людину з депресією, навпаки, вони можуть ще більше погіршити цей розлад.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Дослідження вчених
Теги
депресія Психологія
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