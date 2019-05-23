Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Психологія

Депресія довела талановитого художника до самогубства

1.1тЧитати матеріал російською

Талановитий британський художник Кірк Джонс, раніше переживший трагічні події в своєму житті, наклав на себе руки через важку депресію.

Про це повідомляє The Sun.

44-річного чоловіка знайшли повішеним у власному будинку в Ліверпулі. Протягом багатьох років Кірк боровся з депресією, тривожним станом і алкогольною залежністю.

Депресія довела талановитого художника до самогубства

Відомо, що в 2011 році помер його батько, а через 5 років брат Люк Джонс скоїв суїцид. Художник тяжко переживав смерть брата.

Як зазначає видання, по психіці Кірка Джонса також був нанесений удар в 2001 році, коли він отримав травми, намагаючись звільнити палаючу в машині людину.

Напередодні смерті Джонс скаржився на безсоння. Він відправився до лікаря, проте повернувся від доктора в розгніваному стані.

Через добу Кірк наклав на себе руки. Результати медичної експертизи свідчать про те, що в організмі художника була перевищена норма алкоголю. Ймовірно, він знаходився в стані душевного розладу під час вчинення суїциду.

Його брат Спесер наостанок заявив, що Кир був талановитим музикантом і художником, а також хорошою людиною, яка завжди готова була прийти на допомогу.

Депресія довела талановитого художника до самогубства

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини