Депресія довела талановитого художника до самогубства

Талановитий британський художник Кірк Джонс, раніше переживший трагічні події в своєму житті, наклав на себе руки через важку депресію.

Про це повідомляє The Sun.

44-річного чоловіка знайшли повішеним у власному будинку в Ліверпулі. Протягом багатьох років Кірк боровся з депресією, тривожним станом і алкогольною залежністю.

Відомо, що в 2011 році помер його батько, а через 5 років брат Люк Джонс скоїв суїцид. Художник тяжко переживав смерть брата.

Як зазначає видання, по психіці Кірка Джонса також був нанесений удар в 2001 році, коли він отримав травми, намагаючись звільнити палаючу в машині людину.

Напередодні смерті Джонс скаржився на безсоння. Він відправився до лікаря, проте повернувся від доктора в розгніваному стані.

Через добу Кірк наклав на себе руки. Результати медичної експертизи свідчать про те, що в організмі художника була перевищена норма алкоголю. Ймовірно, він знаходився в стані душевного розладу під час вчинення суїциду.

Його брат Спесер наостанок заявив, що Кир був талановитим музикантом і художником, а також хорошою людиною, яка завжди готова була прийти на допомогу.

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