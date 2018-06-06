"В какой-то момент я поймала себя на том, что с болью замечаю других беременных. Мне трудно смотреть на их живот. А когда моя подруга забеременела вторым, у меня случилась истерика. С тех пор я стараюсь ее избегать и вообще не могу слышать про беременных", - пишет мне пациентка.

Знакомо, правда? Давайте разбираться про что это.

В ситуации бесплодия реакция на других беременных женщин варьируется от "не хочу смотреть" до "впадаю в истерику".

Вообще, это нормально не испытывать интерес к беременным или избегать общения с ними. Даже если это самая близкая подруга или сестра, в какой-то момент связь между вами может ослабнуть - ничего криминального, тем более это не только от вас зависит.

Беременные женщины находятся в таком состоянии и формируют вокруг себя такое поле, что с другими интересами (с другими потребностями, энергией) в нем сложно находиться, сложно удерживать контакт. Она как бы инкапсулируется, уходит в себя, и окружающий мир для нее перестаёт быть важным, ей важен ее внутренний мир, к встречи с которым она готовится.

Поэтому те, кто, скажем, не выписывается в это поле, рядом с беременной могут чувствовать неловкость, тревожность, скованность, отсутствие общих тем для разговора, страх сказать или сделать что-то не так - тенденция избегания контакта.

Это нормальная реакция психики, здоровый защитный механизм.

Другое дело, если вы и правда впадаете в истерику или депрессию, узнав об очередной беременности кого-то из знакомых. Такая реакция скорее говорит о том, что защитные механизмы, помогающие справляться с переживаниями бесплодия, ослабли и буря эмоций начинает прорывать наружу. Этот атомный взрыв переживаний наносит немалый ущерб, после которого приходится себя буквально собирать по частям.

С одной стороны, это естественная реакция, когда держать себя уже просто нет сил (а чего вы ещё хотите от своего организма?!), с другой - не стоит себя доводить до такого состояния, если это случилось, значит точно уже пора обратиться за помощью к психологии.