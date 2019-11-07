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/ Блоги - Психологія

Олександра Литвинчук
Олександра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевт Всі статті автора

Что делать, если нужно принять важное решение?

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Иногда нужно принять решение типа "делать – не делать". Например: покупать машину или не покупать, жениться или нет, оставаться в отношениях или нет, менять работу или не менять и так далее.

Как правило, выбор своего решения часто даётся сложно. Особенно, когда принимаешь стратегические решения. От правильности выбора зависит будущее.

Также выбор решения сопряжен с борьбой мотивов и незнанием, что лучше... Это переживается человеком достаточно сложно, это состояние можно сравнить, когда летишь в самолёте и попадаешь в зону турбулентности. От незнания, что выбрать, так хочется переложить ответственность на кого-то. Если вдруг выбор сделан и не верный, чтобы виноват был кто-то другой. Но это не правильно.

В гештальт-терапии есть понятие "точка неопределенности". Вот если вы четко понимаете, что сейчас не готовы сделать выбор, лучше не выбирать. Состояние аффекта, это не лучший вариант делать импульсивный выбор. Дайте себе время побыть в точке неопределенности. Но если очень хочется все таки принять решение, делюсь эффективной техникой НЛП "Декартовые координаты".

Данная техника не подходит для ситуаций поиска лучшего выбора, вроде: "какую машину покупать?", "на ком жениться?" или "какую работу лучше выбрать?".

Представьте себе квадрат разделённый на четыре части. По одной оси будет "получу-потеряю", по другой "сделаю-не сделаю".

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Что делать, если нужно принять важное решение?

Фейсбук Александры Литвинчук

А дальше вам просто нужно будет записать в каждой соответствующей области приобретения и потери.

Желаю делать осознанные выборы и принимать важные самостоятельные решения! Я верю, что у Вас все получится!

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Автор
Олександра Литвинчук Олександра Литвинчук
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
Психологія
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