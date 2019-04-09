Артистка цирку втратила волосся через рідкісне захворювання

Втрата волосся може бути викликана психологічним розладом. Мешканка Швейцарії Клер Дженна Орі захворіла трихотіломанією у віці всього 10 років. Перехід до нової школи викликав сильний стрес – Клер почала виривати волосся на голові.

Вона відчувала жорстоке ставлення однолітків. У 13 років Клер носила перуку, хулігани спробували її стягнути і прозвали "чужою". Дівчина двічі намагалася накласти на себе руки, що потребувало кваліфікованого лікування.

Перебування в психіатричній лікарні протягом двох місяців Клер описує як постійну депресію. Після курсу лікування міс Орі прийшла до нової школи, яка, за її словами, була "схожа на співтовариство хіпі".

Однак спроби знайти полегшення і вирішити проблему не принесли очікуваних результатів. Лише переїзд в нове місто і вступ до школи циркового мистецтва позитивно вплинули на Клер і вона більше не страждає від трихотіломаніі.

Зараз Клер працює цирковим акробатом, вона навчилася контролювати свою залежність, яку порівнює з необхідністю курити сигарети. Батько її всіляко підтримує і готовий оплатити операцію з пересадки, щоб дочка більше не носила перуки.

Міс Орі взяла участь у зйомці нового документального фільму режисера Артура Кьюті "Обличчя психічного здоров'я", тим самим вона хоче привернути увагу до проблеми і підвищити обізнаність про трихотіломанію, так як багато хто соромиться говорити про проблему і приховує її.

Трихотіломанія - це психологічний розлад, при якому хворий вириває на собі волосся. Захворювання частіше зустрічається у жінок і зазвичай розвивається в молодості.

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