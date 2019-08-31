Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Психологія

Олексій Саква
Олексій Саква
Практикуючий психолог, учасник Асоціації когнітивно-поведінкової психотерапії Всі статті автора

Тело умеет жить в радости

67 Читати матеріал російською

Всем, кто приходит ко мне с депрессией и тревогой, я, кроме специального прочего, твержу как молитву; "Ребята, спорт... Посильные нагрузочки, но обязательно с кайфом от процесса, и тогда мозг выдает серотонин, и будет вам счастье".

Панацея? Нет. Бывает, что без таблеток никак? Да. И всё-таки!

Хорошо давать советы из теплого кресла, а сам-то?)

В общем, за последние недельки такой опыт:

1. Вернулся в зал (пару раз в неделю, игровой спорт)

2. Перестал есть хлебчик и любимую жареную картошечку. Ем - салаты, мясо, фрукты. Каши. Много чистой воды.

Тело умеет жить в радости

Иллюстрация

Всё. Счастье наступило.

Живу и слышу, как тело радуется. Тихонечко так :) Похоже, у тела есть невероятный инстинкт – жить. Как только движуха, тело начинает жить в радости. И что? А то, что МОЗГИ работают совершенно по-другому.

Спорт и питание, одно без другого не очень, а так - дополняют. Мысли меняются, если их хорошо проветривать! (с) Другой обмен веществ – и обновляется жизнь, многое отпадет как просто ненужное… И много радости, и много всякого общения.

Чего и вам, мои прекрасные люди, от всей души желаю.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олексій Саква Олексій Саква
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
Психологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини