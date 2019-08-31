Всем, кто приходит ко мне с депрессией и тревогой, я, кроме специального прочего, твержу как молитву; "Ребята, спорт... Посильные нагрузочки, но обязательно с кайфом от процесса, и тогда мозг выдает серотонин, и будет вам счастье".
Панацея? Нет. Бывает, что без таблеток никак? Да. И всё-таки!
Хорошо давать советы из теплого кресла, а сам-то?)
В общем, за последние недельки такой опыт:
1. Вернулся в зал (пару раз в неделю, игровой спорт)
2. Перестал есть хлебчик и любимую жареную картошечку. Ем - салаты, мясо, фрукты. Каши. Много чистой воды.
Иллюстрация
Всё. Счастье наступило.
Живу и слышу, как тело радуется. Тихонечко так :) Похоже, у тела есть невероятный инстинкт – жить. Как только движуха, тело начинает жить в радости. И что? А то, что МОЗГИ работают совершенно по-другому.
Спорт и питание, одно без другого не очень, а так - дополняют. Мысли меняются, если их хорошо проветривать! (с) Другой обмен веществ – и обновляется жизнь, многое отпадет как просто ненужное… И много радости, и много всякого общения.
Чего и вам, мои прекрасные люди, от всей души желаю.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.