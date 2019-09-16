Один из самых известных психоаналитиков современности Альфред Адлер заметил, что даже если у детей одни и те же родители, и они растут примерно в одних и тех же семейных условиях, у них все же могут быть абсолютно разные характеры.

По Адлеру, порядок рождения ребенка в семье имеет решающее значение. Он выделил охарактеризовал основные проблемы, с которыми может сталкиваться ребёнок по жизни в зависимости от порядка его рождения в семье.

Первенец (старший ребенок)

Согласно Адлеру, положение первенца можно считать завидным, но до тех пор, пока он — единственный ребенок в семье. Родители обычно сильно переживают по поводу появления первого ребёнка, и поэтому всецело отдают себя ему, стремясь, чтобы все было "как полагается". Первенец получает безграничную любовь и заботу от родителей. Он, как правило, наслаждается своим безопасным и безмятежным существованием.

Но это продолжается до тех пор, пока следующий ребёнок не лишит его своим появлением привилегированного положения. Это событие может драматическим образом поменять положение ребёнка и его взгляд на мир. Адлер часто описывал положение первенца при рождении второго ребёнка как положение "монарха, лишенного трона", и отмечал, что этот опыт может быть очень травматичным. Когда старший ребёнок наблюдает, как его младший брат или сестра побеждает в соревновании за родительское внимание и нежность, он, естественно, будет пытаться отвоёвывать своё верховенство в семье. Однако, это сражение с самого начала обречено на неудачу — прежнего не вернуть, как бы первенец не старался.

Со временем ребёнок осознаёт, что родители слишком заняты, слишком задерганы или слишком равнодушны, чтобы терпеть его инфантильные требования. Кроме того, у родителей гораздо больше власти, чем у ребёнка, и они отвечают на его трудное поведение (требование к себе внимания) наказанием. В результате подобной семейной борьбы первенец "приучает себя к изоляции" и осваивает стратегию выживания в одиночку, не нуждаясь в чьей-либо привязанности или одобрении.

Адлер также полагал, что самый старший ребёнок в семье скорее всего консервативен, стремится к власти и предрасположен к лидерству. Поэтому он часто становится хранителем семейных установок и моральных стандартов. Привыкший заботиться о младшем и защищать его, он также вырастает как правило заботливым, склонным к отцовству (материнству), часто в дальнейших своих семейных отношениях берёт инициативу в свои руки.

Второй (средний) ребенок

Второму ребёнку с самого начала задаёт темп его старший брат или старшая сестра, получается такая ситуация, которая стимулирует его побивать рекорды старших. Благодаря этому нередко темп его развития оказывается более высоким, чем у старшего ребенка. Например, второй ребенок может раньше, чем первый, начать разговаривать или ходить.

Кроме того, средний ребёнок должен заботиться о младших и ко всему прочему бороться с ним за любовь родителей. Это только увеличивает его честолюбие и уровень притязаний. Но тем не менее, он, приученный заботиться о младшем, как правило не склонен вырастать эгоистом.

В результате второй ребёнок вырастает соперничающим и честолюбивым. Его стиль жизни определяет постоянное стремление доказать, что он лучше своего старшего брата или сестры.

Тем самым, для среднего ребенка характерна ориентация на достижения. Чтобы добиться превосходства, он использует как прямые, так и окольные методы. Адлер также полагал, что средний ребёнок может ставить перед собой непомерно высокие цели, что фактически повышает вероятность возможных неудач.

Последний ребёнок (самый младший)

Положение последнего ребёнка уникально во многих отношениях.

Во-первых, он никогда не испытывает шока "лишения трона", и, будучи "малышом" семьи, может быть окружен заботой и вниманием со стороны не только родителей, но, как это бывает в больших семьях, старших братьев и сестёр.

Во-вторых, если родители ограничены в средствах, у него практически нет ничего своего, и ему приходится пользоваться вещами других членов семьи.

В-третьих, положение старших детей позволяет им задавать тон; у них больше привилегий, чем у него, и поэтому он испытывает сильное чувство неполноценности, наряду с отсутствием чувства независимости.

Несмотря на это, младший ребёнок обладает одним преимуществом: у него высокая мотивация превзойти старших. В результате он часто становится самым быстрым пловцом, лучшим музыкантом, наиболее честолюбивым студентом. Однако такая позиция зачастую наоборот делает ребёнка более безответственным и легкомысленным, чем старшие дети, с ним больше проблем в плане воспитания и подчинения.

Единственный ребёнок

Адлер считал, что позиция единственного ребёнка уникальна, потому что у него нет других братьев или сестёр, с которыми ему приходилось бы конкурировать. Это обстоятельство, наряду с особой чувствительностью к материнской заботе, часто приводит единственного ребёнка к сильному соперничеству с отцом. Он слишком долго и много находится под контролем матери и ожидает такой же защиты и заботы от других. Главной особенностью этого стиля жизни становится зависимость и эгоцентризм.

Такой ребёнок на протяжении всего детства продолжает быть средоточием жизни семьи. Однако, полагает Адрел, позднее он как бы внезапно пробуждается и открывает для себя, что больше не находится в центре внимания. Единственный ребёнок никогда ни с кем не делил своего центрального положения, не боролся за эту позицию с братьями или сёстрами. В результате у него часто бывают трудности во взаимоотношениях со сверстниками.

Разумеется, каждый из вышеприведенных примеров представляет собой стереотипное описание "типичного" старшего, единственного, среднего и самого младшего ребёнка. Естественно, что на стиль жизни во многом зависит и другое – стиль воспитания, который может быть индивидуальным для каждого ребёнка в каждой конкретной семье.

А Вы какой ребенок в семье?

Совпало описание личностных характеристик с Вами в зависимости от порядка рождения?

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