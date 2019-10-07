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/ Блоги - Психологія

Олександра Литвинчук
Олександра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевт Всі статті автора

Самобичевание или договор с собой?

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Сегодня напишу о себе... Решила месяц назад вставать утром на час раньше и устраивать себе "Магическое утро". Я убеждена, что первый час пробуждения задаёт тон всему дню. Проанализировала свой день и поняла, что мне не всегда хватает времени перед работой, сделать зарядку, медитацию и уделить внимание саморазвитию. Что Вы думаете? У меня получилось? Ответ - нет. Почему?

Все очень просто, сопротивление. Вечером, когда я планировала своей следующий день и подъем в 7.00 утра, я была убеждена, что завтра все получится. Но приходило завтра и я выбирала поспать, не вставать раньше. Потом, естественно, обвиняла себя и чувствовала, что я безвольная. У Вас такое бывает?

С точки зрения психологии, когда мы планируем изменения в своей жизни и не делаем - это сопротивление. Многие из нас, когда планируют и не делают, начинают заниматься самокритикой, самобичеванием, бороться с собой! Но это все не приводит к позитивному результату.

Хочу обратить Ваше внимание, что за сопротивлением всегда есть другое желание. Важно задать себе вопрос и честно ответить: "Чего я хочу на самом деле?, "Как я могу это получить"?, "Чем я готова жертвовать ради этого"?, "Что произойдёт, если я этого достигну"?. Когда я поняла, что за моим сопротивлением лежит желание отдохнуть, так как последнее время работаю нон-стоп. Я перестала себя критиковать. Внесла в свой график время для отдыха. Решила немного сбавить темп в работе. Вчера легла на час раньше спать. И сегодня, та дам... У меня все получилось. Я встала в 7.00 утра и до 14.00 сделала все то, что запланировала! Такой получился продуктивный и счастливый день! Столько гордости внутри меня появилось.

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Самобичевание или договор с собой?

Иллюстрация

Вывод один: не стоит с собой бороться, не стоит себя насиловать, важно развивать чувствительность к себе и договариваться.

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Автор
Олександра Литвинчук Олександра Литвинчук
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
Психологія
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Або банальна лінь. Треба вміти контролювати себе, бути дисциплінованим..."не стоит себя насиловать..." - Якщо у тебе фалос, як у коня, то можна
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