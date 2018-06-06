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Юлія Левковська
Юлія Левковська
Психолог, коучВсі статті автора

3 мудрых правила Виктории Бэкхем

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Мудрые правила знаменитой "перчинки" 90х- Виктории Бекхэм.

Правильное распределение энергии

Заметьте, что на пике своей популярности в карьере Виктория все свои ресурсы направила в создание семьи! В итоге выиграла и там, и там! Чего не скажешь об остальных участницах "Spice Girls"!

Да и вообще быть женой Дэвида Бэкхема, одного из самых сексуальных мужчин в мире, под силу только женщине с наличием мозгов.

Будь индивидуальностью

Мода модой, тренды трендами, но Вики никогда не одевается "под копирку" с остальными! В результате подражают ей! Она никогда не отрицала, что ее стиль порой нуждался в профессиональном совете, но он всегда был авторским. Уникальность образов Виктории и помогла ей создать современный бренд — Бекхэм.

Пробуйте совмещать

В этой жизни можно совместить всё: семью, материнство, бизнес, красоту! Ключом является организованность. Миссис Бекхэм встает в 6 утра. Час занимается в тренажерном зале, пока не проснутся дети. Затем готовит завтрак и отвозит детей в школу. Потом еще час спорта и едет в офис. Желание поспать подольше не чуждо никому, Виктории в том числе, но дисциплина - это точно её выбор!

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Автор
Юлія ЛевковськаЮлія Левковська
Тема
Жити здорово
Об'єкти
жінкиПсихологіяВідносинидітиПоради лікаря
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