Тест на коронавірус ціною з пенсію і масові відмови: OBOZREVATEL випробував на собі, чи можливо перевіритися на заразу

В Україні офіційно зареєстровано лише один випадок захворювання коронавірусом. Але хвилювання в суспільстві від цього не знижується. OBOZREVATEL з'ясував, чи можуть бажаючі в ініціативному порядку пройти тест на коронавірус Covid-19 до того, як симптоми дадуть про себе знати.
Під приводом людини, яка повернулася з Італії (епіцентру коронавірусу в Європі), наші журналісти подзвонили до державних і приватних клінік у Києві.
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У місті сім комунальних медустанов, підготовлених для лікування хворих коронавірусом, але не у всіх є експрес-тести. Їх поки завозять.
Обстежити на наявність хвороби можуть у разі, якщо є симптоми: висока температура, кашель або людина прибула з-за кордону. Обстежують в умовах стаціонару, куди привозять швидкою.
Без симптомів обстежитися на коронавірус можна тільки в одному приватному столичному медцентрі. Вартість тесту – 1,2 тис. грн.
Лікування коронавірусу в Україні
КМДА
Хоча до київських лікарень починають надходити експрес-тести, обстежити зможуть тільки людину з симптомами хвороби. Прибуття з-за кордону не робить пацієнта "особливим", якщо симптомів немає.
Так, в інфекційному відділенні клінічної лікарні №9 Києва нашому кореспондентові поставили запитання про самопочуття, і, дізнавшись, що клінічні показники в нормі, порекомендували "самоізолюватися". Протягом 14 днів медики порадили не відвідувати громадські місця, запропонували носити маску і, за можливості, працювати з дому.
Експрес-тести, за словами нашого співрозмовника, без клінічних симптомів робити безглуздо.
"Тест нічого не покаже і буде свідомо неправдиво-негативним", – розповіли в медустанові.
Лікування коронавірусу в Україні
ZIK
Наскільки точні результати швидких тестів? Лікар-інфекціоніст Дмитро Дудар – розповів OBOZREVATEL, що експрес-тести, які завезли до Києва – високочутливі і високоспецифічні. "Єдине, що ці тести в перші дні хвороби можуть бути негативними, тобто можуть іще не підтвердити (хворобу – Ред.)", – розповів він.
Відзначимо, що на тлі ажіотажу, деякі ділки почали в мережі продавати експрес-тести за 12 тис. грн. Медики радять обережно ставитися до таких пропозицій, оскільки не ясно, чи мають такі препарати сертифікацію.
Нагадаємо, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що в аптеки швидкі тести будуть надходити 16-17 березня. Їх вартість складе 300 грн.
На сьогодні журналісти OBOZREVATEL знайшли у Києві тільки одну клініку, де можна пройти тест на коронавірус не маючи симптомів. Замовити послугу можна в приватному медичному центрі в Солом'янському районі. Вартість – близько 1,2 тис. грн.
"Проводимо тест крові на імуноглобуліни М і G коронавірусної інфекції. До вас приїжджає медсестра, робить забір крові. Далі лабораторний аналіз і результат", – розповіли в медустанові.
Лікування коронавірусу в Україні
КМДА
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У середу, 11 березня, Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19.
В Україні офіційно відомо про один випадок зараження вірусом.
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