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/ Розслідування

Антон Степанов

Тест на коронавірус ціною з пенсію і масові відмови: OBOZREVATEL випробував на собі, чи можливо перевіритися на заразу

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В Україні офіційно зареєстровано лише один випадок захворювання коронавірусом. Але хвилювання в суспільстві від цього не знижується. OBOZREVATEL з'ясував, чи можуть бажаючі в ініціативному порядку пройти тест на коронавірус Covid-19 до того, як симптоми дадуть про себе знати.

Під приводом людини, яка повернулася з Італії (епіцентру коронавірусу в Європі), наші журналісти подзвонили до державних і приватних клінік у Києві.

Головне:

  • У місті сім комунальних медустанов, підготовлених для лікування хворих коронавірусом, але не у всіх є експрес-тести. Їх поки завозять.

  • Обстежити на наявність хвороби можуть у разі, якщо є симптоми: висока температура, кашель або людина прибула з-за кордону. Обстежують в умовах стаціонару, куди привозять швидкою.

  • Без симптомів обстежитися на коронавірус можна тільки в одному приватному столичному медцентрі. Вартість тесту – 1,2 тис. грн.

Лікування коронавірусу в Україні

Лікування коронавірусу в Україні

КМДА

Хоча до київських лікарень починають надходити експрес-тести, обстежити зможуть тільки людину з симптомами хвороби. Прибуття з-за кордону не робить пацієнта "особливим", якщо симптомів немає.

Так, в інфекційному відділенні клінічної лікарні №9 Києва нашому кореспондентові поставили запитання про самопочуття, і, дізнавшись, що клінічні показники в нормі, порекомендували "самоізолюватися". Протягом 14 днів медики порадили не відвідувати громадські місця, запропонували носити маску і, за можливості, працювати з дому.

Експрес-тести, за словами нашого співрозмовника, без клінічних симптомів робити безглуздо.

"Тест нічого не покаже і буде свідомо неправдиво-негативним", – розповіли в медустанові.

Лікування коронавірусу в Україні

Лікування коронавірусу в Україні

ZIK

Наскільки точні результати швидких тестів? Лікар-інфекціоніст Дмитро Дудар – розповів OBOZREVATEL, що експрес-тести, які завезли до Києва – високочутливі і високоспецифічні. "Єдине, що ці тести в перші дні хвороби можуть бути негативними, тобто можуть іще не підтвердити (хворобу – Ред.)", – розповів він.

Відзначимо, що на тлі ажіотажу, деякі ділки почали в мережі продавати експрес-тести за 12 тис. грн. Медики радять обережно ставитися до таких пропозицій, оскільки не ясно, чи мають такі препарати сертифікацію.

Тест на коронавірус ціною з пенсію і масові відмови: експеримент OBOZREVATEL

Нагадаємо, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що в аптеки швидкі тести будуть надходити 16-17 березня. Їх вартість складе 300 грн.

На сьогодні журналісти OBOZREVATEL знайшли у Києві тільки одну клініку, де можна пройти тест на коронавірус не маючи симптомів. Замовити послугу можна в приватному медичному центрі в Солом'янському районі. Вартість – близько 1,2 тис. грн.

"Проводимо тест крові на імуноглобуліни М і G коронавірусної інфекції. До вас приїжджає медсестра, робить забір крові. Далі лабораторний аналіз і результат", – розповіли в медустанові.

Лікування коронавірусу в Україні

Лікування коронавірусу в Україні

КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У середу, 11 березня, Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19.

  • В Україні офіційно відомо про один випадок зараження вірусом.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
вірус тести
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