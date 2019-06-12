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/Проктологія

У всіх по-різному: вчені склали новий список ознак закрепу

1.8тЧитати матеріал російською

Команда дослідників з Королівського коледжу Лондона заявила, що необхідно сформулювати нове визначення закрепу, яке базується на досвіді пацієнтів.

Лікарі розходяться в симптомах цього стану, залишаючи деяких людей без поради або лікування, якого вони потребують, повідомляє служба новин ВВС.

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Закреп

Закреп

Ілюстрація

Вчені стверджують, що новий список симптомів може допомогти сформувати нове визначення закрепу:

  • дискомфорт в животі, біль і здуття;

  • ректальний дискомфорт - кровотеча, біль або печіння в анальної області;

  • нечасті та тверді випорожнення;

  • сенсорна дисфункція - відсутність позивів;

  • метеоризм і здуття живота;

  • нетримання калу.

Закреп є дуже поширеним захворюванням, яке зачіпає приблизно одного з семи здорових людей.

Нагадаємо, раніше MedOboz писав, що вчені виявили тісний зв'язок між психічними розладами і підвищеним ризиком закрепів, особливо у літніх людей.

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Місце
Великобританія
Тег
здоров'я
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Александрова Екатерина
Александрова Екатерина
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