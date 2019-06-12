У всіх по-різному: вчені склали новий список ознак закрепу

Команда дослідників з Королівського коледжу Лондона заявила, що необхідно сформулювати нове визначення закрепу, яке базується на досвіді пацієнтів.

Лікарі розходяться в симптомах цього стану, залишаючи деяких людей без поради або лікування, якого вони потребують, повідомляє служба новин ВВС.

Закреп Ілюстрація

Вчені стверджують, що новий список симптомів може допомогти сформувати нове визначення закрепу:

дискомфорт в животі, біль і здуття;

ректальний дискомфорт - кровотеча, біль або печіння в анальної області;

нечасті та тверді випорожнення;

сенсорна дисфункція - відсутність позивів;

метеоризм і здуття живота;

нетримання калу.

Закреп є дуже поширеним захворюванням, яке зачіпає приблизно одного з семи здорових людей.

Нагадаємо, раніше MedOboz писав, що вчені виявили тісний зв'язок між психічними розладами і підвищеним ризиком закрепів, особливо у літніх людей.

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