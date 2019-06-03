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/Проктологія

Симптоми раку товстої кишки: як розпізнати

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Виявленню симптомів раку товстої кишки (колоректального раку) може заважати складна будова та функціонування травної системи. Багато симптомів можуть вказувати на цей тип онкозахворювання, інфекції або запальні захворювання кишечника - це перші сигнали для звернення до лікаря і проходження обстеження.

Симптоми раку товстої кишки у чоловіків і жінок однакові. Medical News Today підготував список симптомів, який включають в себе наступне:

Фактори, які можуть збільшити ризик розвитку раку товстої кишки:

колоректальні поліпи або запальні захворювання кишечника;

деякі спадкові генні мутації (спадковий неполіпозний рак прямої кишки);

вік;

діабет 2 типу;

приналежність до деяких етнічних груп (афроамериканці).

рак товстої кишки

рак товстої кишки

alev.biz

Знизити ймовірність розвитку раку товстої кишки можна шляхом внесення змін до способу життя, зокрема, змінити звички в харчуванні.

За даними Американського онкологічного товариства (ACS), дієта з високим вмістом червоного м'яса або перероблених м'ясних продуктів збільшує ризик розвитку колоректального раку.

До таких продуктів відносяться:

  • яловичина;

  • свинина;

  • ягня;

  • печінка;

  • фастфуди.

Також надмірна вага або ожиріння є фактором ризику. У чоловіків виявлено більш сильний зв'язок між ожирінням і колоректальним раком.

Відсутність фізичної активності, вживання алкоголю регулярно і у великих кількостях також збільшує ризик розвитку даної онкології. Куріння збільшує ризик розвитку багатьох інших видів раку, в тому числі, і колоректального.

Розпізнавання симптомів і своєчасний візит до лікаря сприяє ранній діагностиці, яка має вирішальне значення для успішного лікування хворих з раком товстої кишки.

Нагадаємо, раніше MedOboz писав, що чоловіки у віці до 50 років схильні до вищого ризику захворювання раком кишечника, ніж старші покоління.

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