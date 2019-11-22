Кров в калі: делікатна проблема та її рішення

Близько 80% населення всієї планети протягом життя хоча б раз стикалися з появою свіжої крові на стінках унітазу, в калових масах або просто на туалетному папері. Подібна поширеність даного симптому, відсутність інших ознак захворювання і особлива "делікатність" проблеми, досить часто змушують пацієнта відкладати свій візит до лікаря. Нерідко це призводить до виявлення захворювань на пізніх запущених стадіях, коли існуючі метод лікування вже виявляються неефективними. Насправді ж, кров у калі – дуже тривожний сигнал. І при першій же її появі, необхідно негайно звернутися до лікаря, щоб знайти джерело кровотечі і ефективно його усунути.

До кого йти при появі крові в калі?

Першим, хто повинен обстежити пацієнта з кишковою кровотечею, є проктолог. Саме цей лікар проводить пальцеве обстеження анального каналу і огляд прямої кишки. На даному етапі вдається виявити джерело кровотечі у 8 з 10 пацієнтів. Найчастіше, ним є гостра або хронічна анальна тріщина, збільшені внутрішні або зовнішні гемороїдальні вузли.

На жаль, в ряді випадків, на прийомі у проктолога пацієнти чують і незадовільні новини. Причиною анальної кровотечі може бути і новоутворення прямої кишки, для виявлення природи якого призначають додаткові дослідження. Якщо на проктологічному огляді лікар не виявляє патології анального каналу або прямої кишки, пацієнту необхідно готуватися до наступного етапу обстеження – колоноскопії.

Причиною анальної кровотечі може бути рак прямої кишки Ілюстрація

Що таке колоноскопія і кому вона потрібна?

Даний вид дослідження має на увазі ендоскопічне обстеження товстого кишечника на глибину до 2 м за допомогою спеціальної оптичної апаратури. З її допомогою вдається виявити поліпи, пухлини, дивертикули, запальні зміни і інші патологічні процеси, що локалізуються в товстій кишці. Кому вона показана:

Абсолютно всім людям після 45 років для скринінгу раку кишечника. Пацієнтам після 35 років, у кого є симптоми з боку анального каналу і прямої кишки, навіть з виявленою причиною. Всім пацієнтам, незалежно від віку, з невідомої причиною симптомів з боку прямої кишки і анального каналу. Інші показання: хронічні діареї, запори, невмотивована втрата ваги, зміни характеру калу та інші.

Іноді причиною ректальної кровотечі є джерело в верхніх відділах травного тракту. Але тоді, як правило, мова йде про масивної втрати крові. Такі пацієнти, у зв'язку з важкістю загального стану, потребують екстреної госпіталізації. У всіх інших випадках, успіх лікування знаходиться тільки в Ваших руках. Пам'ятайте, що навіть злоякісна пухлина, вчасно діагностована при колоноскопії або рутинному огляді проктолога, має позитивний прогноз для життя, а іноді і для лікування. Тому, не варто відкладати Ваш візит до лікаря в "довгий ящик".

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