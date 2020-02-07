Как вылечить геморрой за один визит, без боли, крови и операций?

В последнее время в нашей медицине прослеживается все больше западных трендов. Начиная от страхования здоровья, заканчивая беспочвенными судебными исками и громкими рекламными слоганами. Если еще 30 лет назад финансовые взаимоотношения врача и пациента были уголовно наказуемыми, то на сегодняшний день медицина все больше приобретает форму настоящего бизнеса. Естественно, в таких условиях возрастает конкуренция между лечебными учреждениями и каждый из них пытается завоевать доверие пациента. Сделав ставку на качество медицинской услуги, клиникам нередко приходится годами добиваться достойного потока пациентов. Поэтому многие из них идут на разные ухищрения, заманивания клиентов в кабинеты "сладкими" ценами, выгодными скидками или громкими рекламными лозунгами.

Проктология, как одна из самых востребованных специальностей в секторе частной медицины, заминает почетное место во всей этой маркетинговой истории. Пытаясь сыграть на контрасте с советскими "карательными" методами лечения, многие медицинские центры обещают пациентам избавить их от проблем с прямой кишкой всего лишь за один визит, при этом, без боли, крови и потери трудоспособности. В основной массе, такие клиники работают лишь с первичными пациентами, мало потом интересуясь их судьбой и последствиями такого "реактивного" лечения.

Для восстановления справедливости, необходимо сказать, что ни один из существующих эффективных методов лечения геморроя, не является приятным для пациентов. В той или иной степени, даже такие щадящие процедуры как латексное лигирование, склерозирование и лазерная абляция геморроидальных узлов, сопряжены с определенным дискомфортом для больного. А сокращения всего курса лечения до одного визита, существенно повышает риск развития осложнений.

Именно поэтому, информацию о предстоящем лечении необходимо получать не из рекламных листовок, а на личной консультации у проктолога. И конечно, доверять свое здоровье профессионалам.

Юрий Ловицкий – хирург, проктолог.

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