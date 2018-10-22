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/Блоги - Проктологія

Мар&#39;яна Абріцова
Мар'яна Абріцова
Проктолог, Кандидат медичних наук Всі статті автора

Анальная трещина: может все же заживет?

4.7тЧитати матеріал російською

И снова про анальную трещину, учитывая большое количество вопросов по данной проблеме.

Так вот, существует острая и хроническая анальная трещина:

  • Острую анальную трещину можно вылечить консервативными методами (свечи и мази);

  • Хроническую анальную трещину, как правило, лечить консервативное бессмысленно и необходима операция.

Почему?

А дело в следующем:

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  • хроническая трещина имеет рубцово-измененные края, которые "не дают" возможность для эпителизации (заживления);

  • часто формируются вторичные признаки хронической трещины: фиброзный полип и дистальный сторожевой бугорок. И эти вторичные изменения способствуют поддержанию воспаления, что мешает процессу эпителизации самой трещины;

  • хроническая анальная трещина осложняется спазмом внутреннего сфинктера и/или неполным внутренним свищом. И данные осложнения – показания к операции.

Остается еще один вопрос, который я часто слышу от своих Пациентов: анальная трещина у меня "то болит, то не болит", значит она заживает?

Сейчас я вас разочарую: она не заживет!

Именно таким образом проявляются периоды обострения и ремиссии (когда болезнь себя не проявляет). И наиболее часто, когда трещина "перестает болеть", из нее формируется свищ прямой кишки. Поэтому, не следует расслабляться! И необходимо обратиться к проктологу для проведения адекватного лечения, пусть даже и хирургического.

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Автор
Мар&#39;яна АбріцоваМар'яна Абріцова
Джерело
Джерело:Марьяна Абрицова
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