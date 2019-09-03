Аденоматозні поліпи: знайдений спосіб профілактики

Нове дослідження пов'язує фізичну активність з ризиком розвитку поліпів, які, на думку лікарів, є попередниками колоректального раку.

У дослідженні взяли участь вчені з медичної школи Університету Сан-Паулу (Бразилія), які співпрацювали з колегами з Гарвардського університету в Кембриджі (США), повідомляє Medical News Today.

Висновки авторів засновані на аналізі даних про 28 250 американських медсестер, які брали участь в Дослідженні здоров'я медсестер II.

Вчені виявили, що люди, які були активні в віці від 12 до 22 років, мали на 7% меншу вірогідність розвитку аденоматозних поліпів у порівнянні з тими, хто виконував менше 60 хвилин помірних фізичних вправ кожен день. Для учасників, які були активні тільки в зрілому віці – від 23 до 64 років – було зниження ризику на 9%. Люди, які були активні як в молодості, так і в зрілому віці, мали на 24% зниження ймовірності розвитку будь-яких аденоматозних поліпів.

Ілюстрація

Дослідники також змогли зробити несподіваний висновок, який стосується конкретно розвитку більших, прогресуючих поліпів: активність як в підлітковому, так і в дорослому віці дозволила знизити їх кількість на 39%.

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