Про які хвороби говорить порушення почерку: головні ознаки

Вчені з'ясували, що почерк людини залежить від стану кори його головного мозку – вона відповідає за точність і координацію рухів. Найменші порушення роботи цього органу буде видно на папері.

Як повідомляють "Известия", зміни почерку зазвичай говорять про порушення розвитку нервової системи – наприклад, про хворобу Паркінсона, розлади аутистичного спектру, проблеми з координацією та інші. В процес малювання або написання тексту ручкою на папері залучено безліч систем людського тіла.

Цей процес вимагає взаємозв'язку м'язових дій з когнітивними здібностями і органами почуттів, що відповідають за зір і дотик.

iz.ru

Вчені з Національного дослідницького ядерного університету (НІЯУ) МІФІ спільно з іноземними колегами з Університету Астон (Великобританія), Інституту Вейцмана (Ізраїль) і Університету Оулу (Фінляндія) зараз працюють над методом виявлення подібних порушень за характером письма і малюнка за допомогою лазера.

Для цього потрібно лазер або лазерний діод, що підсвічує аркуш паперу, ручка, звичайна цифрова камера, що записує зміни лазерного світла, і комп'ютер для аналізу отриманих результатів.

"Проходячи через папір, лазерне випромінювання розсіюється. Лучики світла взаємодіють між собою, в результаті чого утворюється хаотична картина світлових плям мікроскопічного розміру (спеклів) .Аналіз руху спеклів дозволяє за допомогою спеціального алгоритму отримати точну інформацію про характер руху ручки в трьох вимірах і в часі .

Цей алгоритм прописаний в програмі, яка обробляє інформацію з лазера, що надходить в комп'ютер. Далі програма інтерпретує дані, показуючи лікаря наявність порушень в психіці людини ", – пояснив професор НІЯУ МІФІ і Астонського університету Ігор Меглінський.

Захворювання може бути викликане поєднанням спадкових факторів і пережитого стресу. У дорослих порушення почерку – перша ознака появи захворювань головного мозку. Таким чином, за допомогою нового методу можна виявляти атеросклероз судин головного мозку і деменцію на ранній стадії – коли існуючі способи діагностики просто не помічають хвороби. Крім того, дослідження почерку дозволить оцінити реабілітаційні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики розповіли, як по почерку виявити приховані недуги.

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