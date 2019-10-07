Правильна підготовка до вагітності – 7 кроків до зачаття

Вагітність – важливий етап, до якого майбутній мамі потрібно віднестися з відповідальністю. Правильна підготовка — запорука вдалого зачаття, успішної вагітності та народження здорового малюка. Але з чого варто почати підготовку?

Найперше, що варто зробити — обстежитися на будь-які загрози для майбутньої вагітності. Слід убезпечити і себе, і майбутнього малюка з усіх сторін та отримати "зелене світло". Для цього варто взяти у лікаря направлення та здати наступні аналізи:

Група крові та резус фактор — якщо досі не знаєте свої, то саме час зробити це перед вагітністю. Аналізи крові, а саме: загальний, біохімію, цукор та згортання крові. Результати варто показати своєму лікарю, повідомивши про намір завагітніти. Аналізи на наявність серйозних захворювань: ВІЛ, гепатит В і С, сифіліс, інфекції, що передаються статевим шляхом. TORCH-комплекс, або аналіз на хвороби, що призводять до загибелі плоду. Вагінальний мазок на патогенну мікрофлору, результати обов’язково показати гінекологу. Ультразвукове обстеження органів малого тазу на наявність будь-яких аномалій, що можуть завадити заплідненню. Пройти дослідження гормонального фону, адже такий гормон як пролактин, наприклад, може перешкоджати заплідненню та майбутній вагітності.

Є ще низка додаткових аналізів, які необхідно проходити лише за наявності певних симптомів та за рекомендацією лікаря. До таких аналіз відносять визначення рівня вітамінів та інших важливих елементів в крові.

При симптомах авітамінозів необхідно обстежитися на рівень деяких вітамінів та елементів. Такими симптомами є: втомлюваність, слабкість, апатія, порушення сну, головний та м’язовий біль, погіршення стану шкіри, волосся та нігтів, розлади ШКТ, знижений імунітет, часті застуди.

Дійсно важливими показниками для жінки, що планує вагітність є рівень фолієвої кислоти та йоду.

Фолієва кислота або вітамін В9 є життєво важливим для організму людини, адже бере участь в синтезі ДНК та амінокислот. Саме тому його рівень такий важливий під час вагітності - активне утворення нових клітин плоду потребує значну кількість фолієвої кислоти. Нестача цього вітаміну призводить до вад розвитку плоду.

Йод - це мікроелемент, що входить до складу гормонів щитовидної залози. Потребу в цих гормонах особливо відчувають вагітні жінки – їх щитовидна залоза має працювати за двох. Нестача йоду під час вагітності може призвести до погіршення як фізичного, так і розумового розвитку дитини, викликати порушення її слуху та мовлення.

На додачу, Україна входить до йододефіцитної зони через аварію на Чорнобильській АЕС 1986 року, а тому потреба в споживанні йоду у нас більша за інші регіони.

За рекомендаціями МОЗ (Міністерство охорони здоров’я) та ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) для вагітної денна норма фолієвої кислоти становить - 400 мкг, а йоду - 200 мкг. (наказ №417)

Саме така кількість містить в одній таблетці Фоліо – німецькому препараті, який розроблено за міжнародними стандартами компанією Стеріфарм, яка 40 років піклується про здоров’я жінок і немовлят та є світовим експертом з фолієвої кислоти. Наразі, Фоліо – єдиний препарат з фолієвою кислотою, рекомендований Асоціацією акушерів-гінекологів України.

Фоліо на 80% захищає від вроджених патологій, а це саме та кількість патологій, які можна попередити достатніми рівнем фолієвої кислоти та йоду в організмі матері.

Тому дуже важливо почати прийом Фоліо на етапі планування вагітності - як мінімум за 3 місяці до бажаного зачаття.

Прийом Фоліо, не тільки зменшить шанс патологій, а і підвищить ймовірність зачаття.

Також, було доведено, що вітамінні комплекси, в яких є все і трохи більше - не найкращий вибір для вагітних. Такі комплекси містять компоненти, які погано засвоюються між собою. МОЗ України також не рекомендує вживання вітамінних комплексів при вагітності.

А тому, Фоліо – це тільки найнеобхідніше для матері та дитини.

Підсумовуючи, почніть підготовку з повного обстеження себе – так ви будете впевнені в безпечності та доцільності майбутньої вагітності. Та не забувайте про важливі елементи, як наприклад – фолієва кислота та йод, прийом яких заздалегідь знижує ймовірність патологій плоду на 80%.

Підходьте до вагітності з усією відповідальністю та будьте здорові!

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!