Пожежі у Чорнобилі: як захиститися від радіації - поради лікаря

Багатоденні пожежі у Чорнобилі викликали хвилю паніки серед українців, які окрім небезпеки зараження коронавірусом почали боятися ще й сплеску радіації. Наскільки обгрунтовані такі побоювання і як убезпечити себе від радіаційного опромінення, OBOZREVATEL розпитав у вченого-ендокринолога, доктора медичних наук, професора Володимира Паньківа.

Володимир Паньків endocenter.com.ua

- Після того, як стало відомо про масштабні пожежі у Чорнобилі, у суспільстві почали наростати панічні настрої щодо їх можливого негативного впливу на здоров’я. Чи виправдані такі страхи?

- Погіршення екології, будь-яке стихійне лихо внаслідок підпалу лісів – негативно впливає на організм людини. Зокрема, через те, що це є фактор стресу. А щитоподібна залоза як свого роду "барометр погоди" нашого організму – реагує на всі оці неблагополуччя. І екологічні, і наслідки Чорнобиля, і стреси. Тим більше, що все це відбувається в умовах хронічної нестачі йоду, тому накладає на організм особливо сильний відбиток.

За цих умов якась слабка ланка у нашому організмі може "прорватися". Це залежить від того, у якому стані перебуває імунна система людини, які у неї є супутні захворювання. Тому що все це для організму є справді серйозним навантаженням.

- А як щодо радіації? Згідно офіційних заяв, суттєвого підвищення радіаційного фону не зафіксовано. А от неофіційно говорять різне…

- Дійсно, наскільки ми інформовані, рівень радіації буцімто не збільшений. Але факт полягає у тому, що за умов хронічної нестачі йоду в довкіллі наше завдання – адекватно забезпечити йодом свій організм. І тут неможливо переборщити. Фактично ми на добу отримуємо близько 50-100 мкг йоду – при потребі в середньому 150-200 мкг на день.

І щоб захиститися від можливого радіоактивного випромінювання, де є радіоізотопи йоду, які негативно впливають на щитовидку, необхідно, щоб кожна людина, що проживає в Україні і, зокрема, у Київській та Чернігівській областях, мала адекватне забезпечення йодом. Тому що якщо ваша щитоподібна залоза "голодна" - вона шукатиме йод, де тільки зможе. І вбиратиме, у тому числі, і ті шкідливі радіоізотопи йоду.

- Чи можливе передозування йодом?

- Не треба боятися великих доз йоду, надмірне споживання цього мікроелементу вам точно не загрожує. Організм легко справиться з надлишком йоду. А от нестача цього мікроелементу в умовах таких несприятливих екологічних чинників і можливого підвищення радіації – дійсно становить небезпеку.

Незалежно від пожеж у Чорнобилі кожен українець має дбати про нормальне йодозабезпечення. А зараз важливо вживати його ще й профілактично: не менше 150-200 мкг йоду на добу.

- Де його брати? Які продукти краще споживати? Які препарати купувати – і на що звертати увагу при виборі?

- Найперше, у кожній хаті, кожній квартирі, кожному домогосподарстві повинна обов’язково бути йодована сіль. От тільки однією нею ми ситуацію не виправимо. Особливо, враховуючи, що близько третини українців мають підвищений артеріальний тиск, а значить, для них споживання солі має бути обмежено.

Морською рибою теж навряд чи можна ліквідувати дефіцит йоду. Адже, по-перше, не завжди ми впевнені в якості морепродуктів, які купуємо. А по-друге, це досить дороге задоволення.

Отже, залишається тільки додавати до раціону препарати, які містять йод у фізіологічній кількості: близько 150-200 мкг на добу. Це можуть бути препарати різних виробників. Але я би рекомендував комбінований препарат йоду і селену, який надійно захищає щитовидку. Адже нестача йоду в Україні посилюється ще й дефіцитом селену у довкіллі. Тому такі препарати, як "ЙоСен", є найкращим способом пережити все це екологічне неблагополуччя. Достатньо приймати по одній таблетці в день впродовж усього його періоду.

Можна рекомендувати також фітопрепарати, які містять біологічно активні речовини і багаті на йод, селен та інші мікроелементи.

І обов’язково на цьому фоні ще й приймати додатково вітамін Д. До того ж, його роль у посиленні імунної системи стане дуже у нагоді в період епідемії COVID-19.

Ось, власне, і всі рекомендації. Адекватне йодне забезпечення, плюс селен, плюс вітамін Д – це все що ми можемо і мусимо зараз зробити.

Якщо ви приймаєте полівітамінні комплекси, що містять йод – вони теж абсолютно доцільні, але треба переконатись, чи достатньо там йоду, бо дози різняться. Власне, тому я і віддаю перевагу спеціалізованим препаратам йоду, тому ж "ЙоСену". Бо там є фізіологічна добова доза.

Повторюся: передозування йодом боятися не слід. Щитоподібна залоза – це орган, який себе поважає. І будь-який надлишок йоду швиденько виведеться через нирки, з сечею. Саме так відбувається, коли люди приймають деякі серцево-судинні препарати типу "Кордарону", які містять багато йоду. Те саме відбувається і після проведення рентген-контрастних процедур, коли в організм вводиться доза йоду, що у тисячу разів перевищує добову потребу.

Тож боятися надлишку йоду абсолютно не варто – організм впорається з ним дуже швидко. А от нестача йоду – дійсно дуже небезпечна. Особливо у цей час.

- Чи є якісь речовини, які блокують надходження йоду в організм?

- За великим рахунком, ні. Адже брюсельською капустою ніхто не об’їдається, і сірковмісні речовини у таких кількостях, які могли би блокувати надходження йоду, ми не споживаємо.

Таку дію можуть чинити препарати брому, якщо їх вживати забагато. Наприклад, заспокійливі препарати, до складу яких входять галогени, можуть до певної міри блокувати дію йоду. Але вони не є настільки популярні, аби мати вагоме значення.

Тому зараз ми рекомендуємо дотримуватися здорового середземноморського збалансованого харчування, яке містить багато вітамінів і морепродуктів. І пам’ятати, що повністю ліквідувати дефіцит йоду в Україні ми можемо тільки за допомогою таблетованих препаратів, що містять фізіологічно дози йоду. Це найпростіший і найдоступніший спосіб отримувати йод у необхідних кількостях щодня, забезпечити нормальний гормональний баланс та належний стан імунної системи.