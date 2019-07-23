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/ Онкологія

Повністю "перетравлює" пухлину: знайдено ефективний засіб від раку

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Чорнила каракатиці містять наночастинки, які пригнічують ріст ракових пухлин у мишей.

До такого висновку прийшли вчені Університету Ухань в Китаї, передає Phys.org. У діаметрі дані частинки досягають 10 нанометрів.

Вони перетворюють імунні клітини-макрофаги М2 в макрофаги М1, які перешкоджають розвитку раку. М1 "перетравлюють" ракові клітини і активують Т-лімфоцити.

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Провівши експерименти, вчені дізналися, що при опроміненні інфрачервоним світлом наночастинки стають ще більш ефективними і майже повністю пригнічують ріст злоякісних новоутворень і формування метастазів.

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Тег
онкологія
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