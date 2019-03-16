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Пошкодив мозок: із чоловіком трапилася НП через чистку вух

1.8тЧитати матеріал російською

Британець почистив вуха ватною паличкою і заробив гнійне запалення головного мозку.

31-річний чоловік поскаржився терапевту на сильний біль в лівому вусі. Пацієнт зізнався, що страждає від болю вже десять днів, також у нього почалися мігрені, нудота і блювота. Терапевт прописав йому антибіотик від вушної інфекції, пише Global News.

Таблетки не допомогли, у чоловіка трапився напад, і його доставили в лікарню. Там пацієнт повідомив лікарям, що за кілька днів до госпіталізації важко згадував імена і відчував себе втраченим. Британець додав, що останні п'ять років погано чув лівим вухом.

Пошкодив мозок: із чоловіком трапилася НП через чистку вух

medicalplanet.su

Пацієнту зробили комп'ютерну томографію і виявили в його мозку скупчення гною, а в слуховому проході чужорідне тіло.

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Чоловіку діагностували некротичний зовнішній отит і субдуральний абсцес.

Лікарі ухвалили рішення зробити операцію. Під час процедури лікарі виявили, що причиною болю став шматочок вати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тайвані 25-річна дівчина отримала 500 мікроотворів в оці через те, що користувалася два роки смартфоном, екран якого був виставлений на максимальну яскравість.

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