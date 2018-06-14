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Порошенко анонсував масштабні зміни в медицині

1.5тЧитати новину російською

Українська медицина потребує масштабного реформування, аж до створення, по суті, нової системи охорони здоров'я.

Дану заяву зробив президент Петро Порошенко в Києві на зустрічі з медичними працівниками напередодні їхнього професійного свята, у четвер, 14 червня, передає прес-служба глави держави.

"Не реформувати медичну галузь неможливо. І система, яку ми успадкували від СРСР, є абсолютно непристосованою до нових соціальних і економічних реалій. За рік нам багато чого вдалося досягти. І це не косметичні ремонти, а закладка нової системи охорони здоров'я", - заявив він.

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Порошенко нагадав, що за його ініціативою був запущений проект "Сільська медицина". Уже до кінця року мають запрацювати близько 500 амбулаторій нового типу.

"Уже напрацьовано нормативно-правову базу для імплементації цього закону, розроблені проекти будівництва амбулаторій з житлом у більшості з них, затверджені генеральні плани та проектно-кошторисна документація", - додав глава держави.

Також президент заявив про появу в Україні нової військової медицини за стандартами НАТО.

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"До 93% поранених бійців після отримання медичної допомоги повертаються в стрій. Це дійсно один з кращих показників, як відзначають світові експерти серед країн, які брали участь в бойових діях", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках медреформи в Україні лікарні почнуть фінансувати за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". На українця будуть виділяти на рік 370 грн, на підлітка - 814 грн, на старого - 740 грн, а на дитину до 5 років - 1480 грн.

Якщо пацієнти не підписали декларації (в тому числі через те, що лікарні досі не пройшли реєстрацію), на них будуть виділяти замість належних від 370 до 1480 грн за все 240 грн . Всіх українців без декларацій внесуть в "червоний список".

Читайте всі новини по темі "Реформи в Україні" на сайті "Обозреватель".

Теми
Реформи в Українімедична реформаМедичні нововведення в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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