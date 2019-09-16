Популярні таблетки від печії виявилися смертельно небезпечними

Препарат Zantac, який в Україні відомий як Ранитидин, може провокувати розвиток онкології.

До такого висновку прийшли фахівці з управління по контролю за продуктами і ліками США (FDA). У препараті, який використовують для лікування різних розладів шлунково-кишкового тракту, був виявлений канцерогенний агент.

Небезпечним виявилося з'єднання під назвою NDMA, або диметилнітрозамін. У той же час вчені відзначили, що кількість, виявлене в препараті, трохи перевищує рівні, які присутні в звичайних продуктах, таких як м'ясо, молочні продукти та овочі.

Хворі, хто приймають препарат безрецептурно, можуть розглянути можливість використання інших ліків, проте про екстрену відміну препарату поки не йдеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили використання і продаж препарату "Натрію хлорид" від виробника "Юрія-Фарм".

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