Одужують 95%: італійські лікарі зробили важливу заяву про коронавірус

В Італії закликали припинити паніку через коронавірус. Новий консультант міністра охорони здоров'я Вальтер Річкарді заявив, що 95% хворих одужують.

Детальніше про те, що відбувається з коронавірусом у світі, читайте у матеріалі OBOZREVATEL

В Італії хворіють і діти

Також директор ВООЗ Ганс Клюге під час пресконференції підтвердив: "Ми не повинні панікувати, ми повинні довіряти Італії. На сьогодні в 9 країнах зареєстровано 80980 випадків захворювання на коронавірус, 13 із них – у Європейському регіоні. Понад 95% випадків у Китаї, і тільки 3% випадків поза межами Китаю" – наголосив він.

В Італії через вірус скасували карнавал

У самій Італії зафіксовано вже 12-а смерть від китайського вірусу. Помер 69-річний чоловік із Лоді, міста в Ломбардії. Всього в Італії інфікованих 374 особи. Загалом хворі проживають у двох регіонах – Венето і Ломбардії.

Так, в останній вірусом заразилася 4-річна дівчинка. Також хворіють двоє 10-річних дітей і один 15-річний підліток.

Нові країни, куди прийшов вірус

У Швейцарії також вже заявили про перший випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у 70-річного чоловіка, що проживає в кантоні Тічино на півдні країни. Напередодні він відвідував Італію, Мілан, а перші симптоми з'явилися вже через два дні після поїздки.

25 лютого в Румунії було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом. Там також почалася паніка, жителі кинулися в супермаркети скуповувати продукти.

У Франції, де нещодавно заявили, що всі хворі одужали, в ніч на середу, 26 лютого, від китайського вірусу померла вчителька. Це друга смерть у цій країні – раніше тут помер китайський турист.

Коронавірус

А ось у самому Китаї поширення хвороби сповільнюється. Там повідомляють, що на день померло 52 особи, це набагато менше, ніж раніше.

В Україні – двоє з підозрою

В Україні через підозру на коронавірус за два дні госпіталізовано двох людей: одну жінку в Чернівцях і другу в Ужгороді. Про останню відомо, що вона приїхала в Україну з Італії, щоправда, їхала через Угорщину.

Симптоми ГРВІ у неї помітили під час проходження кордону. Зараз вона перебуває в обласній лікарні Закарпаття і чекає на результати тесту.

Обласна лікарня Закарпаття

"На пункті пропуску "Тиса" в Закарпатській області, де проводився температурний скринінг людей, що прибули в Україну, була виявлена українка з температурою близько 38 градусів. Її передали медикам для подальшого обстеження. Зараз вона перебуває в обласній лікарні в Ужгороді", – каже спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Коронавірус

У Нових Санжарах всі здорові

Водночас українські лікарі попереджають, що найважче нову хворобу переносять люди похилого віку. І радять їм якомога менше з'являтися в людних місцях

Також МОЗ у середу, 26 лютого відзвітувало про ситуацію з українцями та іноземцями, які були евакуйовані з Уханя в санаторій на Полтавщині. Їм провели тести на короновірус, які підтвердили, що всі люди здорові.

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