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/Новини медицини

Понад 50 000: Україна побила антирекорд із захворюваності на кір

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В Україні у 2018 році понад 54 000 осіб захворіли на кір. Цей показник є найбільшим за останні роки.

Як повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, найбільше українців захворіло на Львівщині (11 873 особи), Закарпатській (4733), Тернопільській (3658), а також Вінницькій і Чернівецькій областях. У всіх цих регіонах рівень вакцинації від кору є вкрай низьким.

"З початку року від ускладнень кору померло 16 осіб, із них 12 дітей", — повідомили в прес-службі.

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Медики також закликали вакцинуватися усіх, хто ще не встиг цього зробити, і уникати контактів із хворими.

"Передається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові з хворим. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хворий залишив приміщення. 9 з 10 невакцинованих будуть заражені", — зазначили у МОЗ.

Кір у дітей

Кір у дітей

Без табу

Повідомляється також, що серед ускладнень кору — пневмонія, вушна інфекція, енцефаліт, інвалідність та смерть.

Як писав OBOZREVATEL, у перший тиждень грудня 2018-го у Україні діагностували кір у двох тисяч людей. Медики забили на сполох, оскільки у дорослих це захворювання викликає важкі наслідки.

Місце
Україна
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Савченко Надя
Савченко Надя
эт че кордоны ставить от этих инцефалитных?
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Корь – одна из самых заразных болезней в мире. Каждый час в мире от нее умирает 15 человек, это составляет 165 000 людей в год. Особенно высокая смертность в развивающихся странах Африки и Азии.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Одиннадцать лабораторий США на Украине работают вовсю, ставят эксперименты.
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