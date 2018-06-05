Помітить кожен: знайшовся простий спосіб визначити смертельні хвороби

Вчені довели, що тремтячий курсор мишки, повільна прокрутка сторінок і повторний пошук інформації в інтернеті можуть бути ранніми ознаками хвороб Паркінсона й Альцгеймера.

Дослідники з Microsoft і Університету Дьюка в Північній Кароліні проаналізували дані понад 31 мільйонів американців, які використовують пошукову систему Bing, пише "Лента.ру".

Серед них 703 людини виявилися в зоні ризику.

Плюс даної технології з виявлення хвороб полягає у відсутності додаткового обладнання, відзначають дослідники.

Крім того, вони завжди можуть брати в розрахунок дані за тривалий період часу. Це дозволяє вивчати проблему в динаміці, що дає лікарям більше впевненості при постановці діагнозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійські дослідники з'ясували спосіб, який допоможе продовжити життя і зміцнити здоров'я.