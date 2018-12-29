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Помер найстаріший ветеран США: в чому секрет його довголіття

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Найстаріший ветеран США Річард Овертон, який помер у віці 112 років від пневмонії, дякував за своє довголіття волі Божій, віскі і сигарам.

Овертон пішов із життя у реабілітаційному центрі у четвер, 27 грудня. Його також вважали найстарішою людиною країни, повідомляє ВВС.

"Я курю сигари, відтоді як мені виповнилося 18 років, і я досі курю їх. Дванадцять на день", — казав ветеран.

Річард Овертон

Річард Овертон

Як зізнався Овертон виданню FoxNews, він також їв морозиво щовечора тому, що воно робило його щасливим. До 110 років чоловік вів активний спосіб життя, часто гуляв вулицями і водив свій автомобіль.

Довгожитель добровільно пішов в армію, коли йому було 30 років. Він три роки служив в авіаційному підрозділі для темношкірих і брав участь у бойових діях і морських десантах на острови Тихого океану під час Другої світової війни, також був у Перл-Харборі незабаром після нападу японців в 1941 році.

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"Він був там у Перл-Харборі, коли лінкори все ще жевріли. Він був на Окінаві. Він був Іводзімі, де він сказав: "Я вибрався звідти тільки з волі Божої", — зазначив американський президент Барак Обама про Овертона в 2013 році.

Ветеран народився в 1906 році і більшу частину свого життя прожив в Остіні (штат Техас) на вулиці, яка була названа в його честь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловік з Британії, який 12 вересня відзначив 100-річний ювілей, назвав секретом свого довгого життя солодощі. Пенсіонер обожнює поїсти і ніколи в своєму житті не пропускав десерт. Він дуже любить шоколадні тістечка, яблучний пиріг і бісквіт,

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