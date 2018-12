Помер найстаріший ветеран США: в чому секрет його довголіття

Найстаріший ветеран США Річард Овертон, який помер у віці 112 років від пневмонії, дякував за своє довголіття волі Божій, віскі і сигарам.

Овертон пішов із життя у реабілітаційному центрі у четвер, 27 грудня. Його також вважали найстарішою людиною країни, повідомляє ВВС.

"Я курю сигари, відтоді як мені виповнилося 18 років, і я досі курю їх. Дванадцять на день", — казав ветеран.

Як зізнався Овертон виданню FoxNews, він також їв морозиво щовечора тому, що воно робило його щасливим. До 110 років чоловік вів активний спосіб життя, часто гуляв вулицями і водив свій автомобіль.

Довгожитель добровільно пішов в армію, коли йому було 30 років. Він три роки служив в авіаційному підрозділі для темношкірих і брав участь у бойових діях і морських десантах на острови Тихого океану під час Другої світової війни, також був у Перл-Харборі незабаром після нападу японців в 1941 році.

"Він був там у Перл-Харборі, коли лінкори все ще жевріли. Він був на Окінаві. Він був Іводзімі, де він сказав: "Я вибрався звідти тільки з волі Божої", — зазначив американський президент Барак Обама про Овертона в 2013 році.

Ветеран народився в 1906 році і більшу частину свого життя прожив в Остіні (штат Техас) на вулиці, яка була названа в його честь.

