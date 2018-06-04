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"Пологові будинки теж закрийте!" Зам Супрун підіграв РосЗМІ

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Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський після своєї заяви про недоцільність виділення грошей на лікування хворих на рак став справжнім "героєм" російських пропагандистських ЗМІ.

Усі провідні видання передрукували цю новину, вказавши, що українське МОЗ "не бажає лікувати тяжкохворих за кордоном".

При цьому у пропагандистських російських спільнотах відразу видали порцію глузувань. "Нехай ще й пологові будинки закриють. Навіщо народжувати? Адже вони все одно всі помруть, без варіантів!" - знущаються росіяни.

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Тим часом Міністерство охорони здоров'я України офіційно прокоментувало ситуацію, зазначивши, що Лінчевський нібито приносить вибачення за настільки емоційні і не завжди коректні висловлювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

Цим висловом він розлютив користувачів мережі. Вони нагадали чиновнику, що буквально кожен знаходиться у зоні ризику. "Бумеранг запущений", - пишуть українці.

При цьому тележурналістка Ірина Заславець, яка пережила сім років тому рак, написала відповідь Лінчевському.

Онкохворі українці викликали заступника Супрун на "очну ставку" у понеділок, 4 червня.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "Обозреватель".

Тема
Боротьба з онкологією
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство охорони здоров'я
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