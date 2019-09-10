Пологи і лікування інфарктів: названі медпослуги, які стануть безкоштовними в Україні у 2020 році

У Національній службі здоров'я України розповіли про безкоштовні медичні послуги, які будуть доступні для українців в 2020 році.

Про це повідомили на сторінці прес-служби НСЗУ в Facebook. Послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації залишаться безкоштовними.

Повний перелік безкоштовних медичних послуг буде відомий після затвердження державного бюджету на 2020 рік.

"Ці послуги будуть безкоштовними для українців, адже вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. ліки TechCrunch

У НСЗУ відзначили, що медпослуги, пов'язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога в пологах і неонатальна допомога, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань будуть безкоштовними в медустановах, які уклали договір з НСЗУ.

Для укладення договору на надання пріоритетних послуг установа повинна відповідати вимогам, визначеним НСЗУ.

"Послуги спеціалізованої медичної допомоги за програмою медичних гарантій можна буде отримати безкоштовно тільки за направленням лікаря первинної нерухомості або лікуючого лікаря. Але є винятки. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу відповідно до медичних показань можна буде отримати безкоштовно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога , педіатра, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані", – додали в НСЗУ.

Як писав OBOZREVATEL, повноцінний запуск проекту "Безкоштовна діагностика" в рамках медичної реформи, який намічався на 1 липня 2019 року, затримується через великі обсяги роботи і відсутність необхідного обладнання у медзакладах.

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