Покрився крововиливами: блискавична інфекція вбила у Чернівцях дитину

У Чернівцях третьокласник помер від менінгіту, хоча ще кілька днів тому він не скаржився на здоров'я.

Як говориться в сюжеті ТСН, у хлопчика з'явилися на вихідних ознаки отруєння, а вже 22 жовтня стан дитини різко погіршився. Його тіло покрилося крововиливами, тому школяра терміново госпіталізували. Але лікарі так і не змогли врятувати пацієнта.

"Блискавична форма, яка супроводжується масивними крововиливами в усі органи, і тому, на жаль, врятувати дитину не змогли", - розповіла заступник головного лікаря Чернівецької обласної дитячої лікарні Наталія Скращук.

Що саме стало причиною такої форми менінгіту, з'ясують фахівці після лабораторних досліджень. Незважаючи на летальний результат у дитини, школу поки вирішили не закривати на карантин. Епідеміологи обстежили понад три десятки дітей і вчителів, з якими контактував загиблий хлопчик.

"Зараз загрози немає, одразу було розпочато епідеміологічне розслідування, медичні працівники своєчасно поінформовані. І лікар, і медична сестра активно спостерігатимуть за дітьми", - зазначив заввідділом Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ Юрій Падурару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Сумах одразу десять дітей з різних шкіл були госпіталізовані з менінгітом.