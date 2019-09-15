Покращує роботу мозку: з'ясувалася користь популярного напою

Регулярне вживання чаю позитивно впливає на роботу людського мозку.
До такого висновку прийшли вчені з Національного університету Сінгапуру, пише Naked Science.
Згідно з даними їх дослідження, чаювання хоча б чотири рази на тиждень здатні поліпшити ефективність мозкових зв'язків.
З'ясувалася користь чаю
eg.ru
Відзначається, що в експерименті взяли участь 36 осіб у віці від 60 років, яких розділили на дві групи.
В першу потрапили любителі чаю, які п'ють напій не менше чотирьох разів на тиждень, а в другу – ті, хто не п'є його або вживає рідше.
Спостерігаючи за людьми, вчені прийшли до висновку, що мозок ефективніше працював у тих, хто не втрачав можливості випити чашечку чаю. Крім того, знайшлася ще одна корисну властивість напою – зменшення міжпівкульної асиметрії.
З'ясувалася користь чаю
radio1.news
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці назвали дев'ять властивостей зеленого чаю, які можуть зіпсувати здоров'я.
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