Смертельно небезпечні: Трамп заборонить продаж електронних сигарет молоді

У США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, що не досягли 21 року. На цьому наполягає президент Дональд Трамп.

Як повідомляє CNBS, глава держави пообіцяв прийняти рішення вже на наступному тижні. "Ми повинні подбати про наших дітей, це особливо важливо, у нас буде вікове обмеження — 21 років або близько того, на наступному тижні ми оголосимо про щось дуже важливому для вейпінга", — сказав Трамп.

Ряд американських штатів і місцевих органів влади вже підвищили вік куріння з 18 років до 21 року. Також кілька законодавців подали федеральні законопроекти, в тому числі лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Вейпінг Media

Випадків смерті від вейпінгу у США за останні місяці суттєво збільшилось. Так, в серпні 2019 року у штаті Іллінойс зафіксували перший випадок смерті від важкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

Хвороба, через яку померла людина, ще детально не вивчена. Центри контролю і профілактики захворювань протягом 28 липня – 20 серпня задокументували в 22 штатах 193 "ймовірних випадки" легеневих захворювань, пов'язаних з вейпінгом.

Раніше ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що електронні сигарети не менш небезпечні, ніж звичайні. За її словами, шкода від нових технологій паління не менше, ніж від звичайного куріння. Йдеться як про різні вейпи, так і про IQOS.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними ВООЗ, тютюн вбиває половину своїх споживачів – це більше 8 мільйонів чоловік в рік, причому 1,2 мільйона чоловік є пасивними курцями.

В даний час більше 38 мільйонів чоловік курять електронні сигарети. У 2011 році було близько 6 мільйонів споживачів, в 2021 році ця цифра має зрости до 55 мільйонів. Вейпінг легше продавати, ніж звичайні сигарети, тому що він вважається менш шкідливим, ніж останні.

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