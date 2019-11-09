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Смертельно небезпечні: Трамп заборонить продаж електронних сигарет молоді

1.7т Читати матеріал російською

У США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, що не досягли 21 року. На цьому наполягає президент Дональд Трамп.

Як повідомляє CNBS, глава держави пообіцяв прийняти рішення вже на наступному тижні. "Ми повинні подбати про наших дітей, це особливо важливо, у нас буде вікове обмеження — 21 років або близько того, на наступному тижні ми оголосимо про щось дуже важливому для вейпінга", — сказав Трамп.

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Ряд американських штатів і місцевих органів влади вже підвищили вік куріння з 18 років до 21 року. Також кілька законодавців подали федеральні законопроекти, в тому числі лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Вейпінг

Вейпінг

Media

Випадків смерті від вейпінгу у США за останні місяці суттєво збільшилось. Так, в серпні 2019 року у штаті Іллінойс зафіксували перший випадок смерті від важкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

Хвороба, через яку померла людина, ще детально не вивчена. Центри контролю і профілактики захворювань протягом 28 липня – 20 серпня задокументували в 22 штатах 193 "ймовірних випадки" легеневих захворювань, пов'язаних з вейпінгом.

Раніше ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що електронні сигарети не менш небезпечні, ніж звичайні. За її словами, шкода від нових технологій паління не менше, ніж від звичайного куріння. Йдеться як про різні вейпи, так і про IQOS.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
iqos куріння
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