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По очах: ​​знайдено спосіб визначити невиліковну хворобу на ранній стадії

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Хворобу Паркінсона можна помітити на ранніх етапах її розвитку за тим, як стоншується сітківка.

При хворобі Паркінсона гинуть нейрони, які виробляють дофамін - важливий гормон, який відповідає зокрема за м'язову активність, повідомляє Neurology.

Учені з Південної Кореї виявили, що перші ознаки захворювання можна в буквальному сенсі розгледіти в очах: ​​при загибелі дофамінових нейронів сітківка пацієнта стає тоншою.

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Автори дослідження прийшли до висновку експериментально. Для цього вони провели повний огляд очей більш ніж у 100 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала їжу від усіх хвороб.

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