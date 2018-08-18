По очах: ​​знайдено спосіб визначити невиліковну хворобу на ранній стадії

Хворобу Паркінсона можна помітити на ранніх етапах її розвитку за тим, як стоншується сітківка.
При хворобі Паркінсона гинуть нейрони, які виробляють дофамін - важливий гормон, який відповідає зокрема за м'язову активність, повідомляє Neurology.
Учені з Південної Кореї виявили, що перші ознаки захворювання можна в буквальному сенсі розгледіти в очах: при загибелі дофамінових нейронів сітківка пацієнта стає тоншою.
Автори дослідження прийшли до висновку експериментально. Для цього вони провели повний огляд очей більш ніж у 100 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала їжу від усіх хвороб.