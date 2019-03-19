Після чотирьох склянок – смерть? Названо популярні напої-вбивці

Вживання цукровмісних напоїв збільшує ризик смерті від серцево-судинних захворювань і раку.

Це з'ясувалося після того, як учені Гарвардського університету провели масштабне дослідження за участю більше сотні тисяч людей, повідомляє "Лента.ру".

Вони стверджують, що чотири і більше склянки із замінником цукру в день підвищують смертність у жінок.

Фахівці проаналізували дані, отримані за участю 80 647 жінок у 1980-2014 роках і 37 716 чоловіків в 1986-2014 роках.

Виявилося, що вживання від одного до чотирьох цукровмісних напоїв на місяць підвищує ризик передчасної смерті на 1 відсоток, від двох до шести в тиждень – на 6 відсотків, від одного до двох у день – на 14 відсотків, і два і більше в день – на 21 відсоток. При цьому зв'язок між напоями і смертністю була більш вираженою у жінок, ніж у чоловіків.

Основною причиною раннього відходу з життя виявилися серцево-судинні захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами педіатра Євгена Комаровського, найкориснішим напоєм для втамування спраги дитини є некип'ячена і негазована мінеральна вода.

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