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/ Кардіологія

"Підкріпіть конкретними справами!" Раду закликали виділити кошти на серцеві імпланти

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Народна депутатка VIII скликання, радниця голови Комітету з питань прав людини Ірина Суслова заявила, що Верховна Рада у проєкті держбюджету на 2020 рік мусить закласти кошти на закупівлю оклюдерів – сучасних серцевих імплантів для лікування вроджених вад серця.

За її словами, завдяки аналогічним видаткам у 2019 році українські лікарі встановили 420 оклюдерів, з них 350 – дітям.

"Минулого року ми – нардепи VIII скликання – внесли зміни до держбюджету й передбачили 30 мільйонів гривень на закупівлю оклюдерів – сучасних серцевих імплантів. Завдяки цьому наші діти отримали здорові серця, бо для лікування вроджених вад вже не треба було робити складні травматичні операції, а достатньо застосувати імплант й через короткий реабілітаційний період дитина почувалася здоровою. Завдяки державній підтримці в 2019 році наші лікарі встановили 420 оклюдерів, з них 350 – дітям", – зазначила Суслова.

Ірина Суслова

Ірина Суслова

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За її словами, закупівля оклюдерів не має бути разовою акцією, держава щороку мусить брати на себе соціальне зобов’язання допомоги дітям, які страждають від вроджених вад серця.

"Зараз чинні народні обранці розглядають проєкт бюджету на 2020 рік. І я дуже хочу, щоб вони підтримали починання попередників та знову заклали кошти на закупівлю оклюдерів. Відповідну правку до проєкту вніс народний депутат Дмитро Лубінець. Вона передбачає виділення 103 млн грн на забезпечення оклюдерами тих, хто не може придбати ці дорогі засоби власним коштом", – зазначила Суслова.

Вона додала, що це саме той випадок, коли публічні гасла та промови можна підкріпити конкретною справою.

"Вірю, що у парламенту вистачить доброї волі, мудрості та відповідальності для допомоги тисячам наших дітей!" – переконана Суслова.

Як писав OBOZREVATEL:

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