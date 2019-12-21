Здорові судини: нові можливості

Центр ангіохірургії та флебології в Медичній мережі "ДОБРОБУТ",

очолюваний Володимиром ГЕРАСИМОВИМ, фахівцем із 23-річним досвідом у судинній хірургії, вже має чим пишатися і динамічно рухається вперед, впроваджуючи у практику провідні медичні технології.

- Володимире Володимировичу, наскільки стрімко сьогодні розвивається судинна хірургія?

- Дуже швидко! Якщо порівнювати методики, застосовувані на початку нашої діяльності, з сучасними підходами, то побачимо радикальні зміни. Ми практично повністю відмовилися від звичайних операцій, їх обирають лише в рідкісних випадках - у разі тяжких ускладнень варикозу. Решта – це сучасні малоінвазивні втручання.

- Й деться навіть про розробку власної методології лікування варикозу в ДОБРОБУТ?

- ЇЇ суть – у поєднанні всіх відомих ефективних методик в одну. Це дає змогу принципово змінити погляд на варикоз, який вважають хронічною, невиліковною повністю хворобою. Натомість ми доводимо, що під час однієї операції можливо позбутися всіх уражених судин. Вона триває дещо довше, ніж така, що вирішує проблему фрагментарно, проте результат того вартий! Маючи в арсеналі всі сучасні технології, ми можемо пропонувати пацієнтові оптимальний для нього варіант з урахуванням ступеня захворювання, фінансових можливостей тощо.

- Які новітні рішення впроваджуватимуться в майбутньому?

- Серед нових методик – клейова облітерація вен, коли в уражену судину вводиться спеціальний біоклей. Це навіть не операція, а ін’єкційна маніпуляція, яка не потребує умов операційної та анестезії, а також носіння компресійного трикотажу в постопераційний період. Фактично ніякого дискомфорту! Однак, попри простоту, застосування такого підходу вимагає від судинного хірурга величезного досвіду: клейова облітерація не є універсальною й застосовується тільки при певних формах захворювання. Ми вчилися цій маніпуляції у Великій Британії, Німеччині, Прибалтиці, на Кіпрі – й сьогодні, коли методика є зареєстрованою в Україні, впроваджуємо її в ДОБРОБУТ.

- Судинні хірурги вирішують не лише медичні, а й естетичні проблеми – чи є нововведення в судинній косметології?

- Для позбавлення від судинних "зірочок" і "павучків" ми впровадили таку поки що маловідому методику, як кріосклеротерапія – і самі були вражені чудовим результатом. На відміну від поширеної мікросклеротерапії, яка може спричиняти синці та гіперпігментацію, комбінація склерозанту з холодовим впливом дає чудовий естетичний ефект – а саме це й потрібно.

- Чи розширюватиметься спектр втручань, здійснюваних на судинах?

- Серед нових напрямів – лікування варикоцеле за допомогою лазерної терапії та склеротерапії. Такі операції заплановані до здійснення вже цьогоріч.

- І в майбутньому можна буде очікувати нових проривів?

- Є кілька важливих технологій, які ми плануємо взяти на озброєння. Зокрема, ми співпрацюємо з турецькою фірмою, що пропонує дуже цікаві медичні прилади, які дають змогу дистанційно видаляти тромби – рухаючись судинами, ротори досягають "місця призначення" і діють із прицільною точністю. Такі технології можуть бути використані для подолання патологій вен та артерій. Власне, вся хірургія нині тяжіє до якомога меншої травматизації. Аби опанувати цю технологію, напевне, поїдемо до Туреччини – й упроваджуватимемо її у свою практику.

- Ви й Ваша команда приділяєте дуже багато уваги спілкуванню з колегами, аби поза увагою не залишилася жодна з ефективних методик. Чи є у світі країни або конкретні медичні центри, на які потрібно орієнтуватися?

- Насправді всюди є чому повчитися. Так, приміром, у Бразилії було запропоновано найефективнішу з методик видалення судинних зірочок. У Прибалтиці дуже активно використовуються лазерні технології. Склеротерапія широко застосовується у Великій Британії та Німеччині. А в італійців ми "підгледіли" ехосклеротерапію, яка дозволила суттєво знизити час проведення операцій та хірургічну травматизацію. Загалом, замість того щоб робити акцент на одному з можливих підходів, ми пішли своїм шляхом – об’єднуємо найефективніші рішення воєдино та пропонуємо їх у ДОБРОБУТ, аби мати можливість допомогти пацієнтові з будь-якими проблемами.

- У лікуванні артеріальних патологій ДОБРОБУТ також має чимало здобутків і планів?

- Так, у нас є напрацьовані власні комплексні методики лікування й ведення пацієнтів. Зараз ми ставимо перед собою завдання щодо розвитку таких напрямів як операції на сонних артеріях, на черевній аорті при аневризмах, на здійсненні всього спектра маніпуляцій при ураженнях артерій нижніх кінцівок.

Ми маємо всі можливості для того, щоб стати центром, який надаватиме всі послуги в галузі судинної хірургії.

Отримати консультацію хірурга-флеболога можна за телефонами: 044/097 4952888.

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