Заболевания вен нижних конечностей: современные подходы к лечению и профилактике

Быстрый темп современной жизни в немалой степени отражается на состоянии нашего здоровья. Существует целый список "болезней цивилизации" и далеко не последнее место среди них занимают заболевания вен нижних конечностей.

Метаболический синдром, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, болезнь Альцгеймера, депрессия, кардиоваскулярные и цереброваскулярные расстройства – основные причины утраты работоспособности и инвалидизации. Лидирующие позиции среди "болезней цивилизации" занимают сердечнососудистые нарушения. Все большее и большее людей обращаются к врачам с жалобами, связанными с нарушением кровотока в лимфатических сосудах и венах нижних конечностей. По статистике приблизительно 15—17 % взрослых украинцев страдает различными формами патологии периферических вен.

Какие бывают поражениия вен нижних конечностей?

К группе заболеваний вен нижних конечностей относятся:

Венозная гипертензия — стойкое повышение давления крови в сосудах вследствие затрудненного венозного оттока при нормальном артериальном кровоснабжении. Такое состояние может приводить к развитию флеботромбоза и флебоэмболиии.

Варикозное расширение вен — расширение поверхностных вен, которое сопровождается недостаточностью клапанов, нарушением регионарного кровотока. Варикозным узлом принято называть стойкое расширение поверхностной вены диаметром не менее 3 мм в положении стоя.

Флебит и тромбофлебит — воспалительные заболевания стенок вен, сопровождающиеся образованием закрывающего просвет вен тромба.

Хроническая венозная недостаточность — синдром, часто развивающийся вследствие приведенных выше состояний. При этом он может объединять симптомы каждого из них. Хроническая венозная недостаточность (ХВН) характеризуется нарушением местного лимфатического и венозного оттока, а также поражением микроциркуляторного русла, включающего как мельчайшие венулы, так и артериолы.

Основные причины развития ХВН

Среди факторов, влияющих на возникновения этого состояния ученые называют:

наследственность (анатомические аномалии клапанной системы вен, приводящие к первичной недостаточности);

возраст (с годами количество клапанов уменьшается);

профессиональные особенности (возникновение патологических токов крови в венах при длительной гидродинамической нагрузке на ноги из-за работы стоя или сидя);

нейроэндокринные нарушения (вследствие гормональной перестройки организма женщины во время беременности, полового созревания, менопаузы, приема оральных контрацептивов);

нейротрофические изменения (повреждение иннервации вен вследствие инфекций, отравлений);

клапанную дисфункцию (приобретенные или врожденные аномалии строения венозных клапанов).

Лечение хронической венозной недостаточности

Терапия заболеваний вен нижних конечностей направлена на устранение причинных факторов (гиподинамии, избыточного веса, профессиональных особенностей).

Основными методами лечения являются:

медикаментозное воздействие (флеботропные препараты, антиагреганты, ангиопротекторы, антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные);

использование компрессионного трикотажа;

склеротерапия;

хирургические методы.

При этом консервативная медикаментозная терапия является основой коррекции ХВН. Она показана как на бессимптомной стадии, так и в комплексе при тяжелой форме.

В настоящее время в медицинской практике используют препараты, объединяющие в своем составе природный флавоноидгесперидин и полусинтетическое производное флавоноидгесперидина — диосмин. Такое сочетание компонентов позволяет эффективно влиять на многие звенья патологического процесса в сосудах.

Нормовен - лучший выбор

В Украине фармакологическим средством, представляющим фиксированную комбинацию диосмина и гесперидина (450 мг и 50 мг), является препарат производства АО "Киевский витаминный завод" под названем Нормовен. Это один из немногих отечественных флебопротекторов, максимально отвечающий требованиям "идеального" средства для защиты вен. Препарат обладает выраженным ангиопротекторныим, противоотечныим, противовоспалительным, капилляростабилизирующим эффектами. Он значительно улучшает тонус лимфатических и венозных сосудов, способствует оттоку крови, уменьшая венозный застой. Нормовен устраняет отек, боль по ходу варикозных вен, чувство тяжести в икроножных мышцах, которые беспокоят пациентов с заболеваниями вен нижних конечностей.

Помимо этого, он эффективен для профилактики отеков и венозного застоя во время длительных путешествий, работы стоя или сидя.

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