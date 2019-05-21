Варикозная болезнь: знай врага в лицо

Около 30 % населения земного шара страдают варикозом. Данная болезнь присуща только человеку, что является его платой за возможность прямохождения. Поскольку большая часть циркулирующей крови в теле человека находится ниже уровня сердца, двигаясь вверх, она вынуждена преодолевать силу тяжести.

Основным осложнением варикозной болезни является развитие хронической венозной недостаточности — нарушения венозного оттока в нижних конечностях. О развитии венозной недостаточности могут свидетельствовать отеки, синдром "тяжелых ног", боль в и судороги в ногах, появление так называемых "сеточек" и "звездочек" на коже.

Так ли безобидны "сеточки" и "звездочки" на ногах?

Многие ошибочно думают, что сосудистые "звездочки" — это проблема всего лишь косметического характера. На самом деле в медицине существует отдельный термин для этого состояния — телеангиэктазии. Они появляются вследствие расширения капилляров и не ограничиваются лишь косметическими проблемами, как большинство думает. Сами по себе такие "сеточки" и "звездочки" не опасны, однако расширение капилляров может сигнализировать о наличии проблем в сердечнососудистой системе. Следовательно, такая проблема требует консультации доктора.

Что такое "синдром тяжелых ног"?

Этим термином описываю комплекс симптомов, наблюдающихся при затруднении оттока венозной крови в нижних конечностях. К ним, например, относят быструю утомляемость, дискомфорт, чувство "распирания", отечность ног к вечеру. Эти симптомы могут иметь различную степень выраженности и нарушать качество жизни человека.

Каковы причины варикоза?

В основе развития болезни лежит врожденная слабость соединительной ткани, входящей в структуру стенок вен. Однако пусковым механизмом в развитии заболевания являются предрасполагающие факторы, среди которых:

наследственность — наличие данной патологии у родителей повышает риск болезни на 60 %;

возраст — чем старше человек, тем больше вероятность развития заболевания;

женский пол — из-за большей продолжительности жизни, гормональных изменений в период беременности, менопаузы, приема гормональных контрацептивов женщины болеют в 1,5—2 раза чаще;

работа "на ногах" или сидячий образ жизни;

курение;

лишний вес — увеличение веса на 20 % приводит к увеличению риска развития варикозной болезни в 5 раз;

гиподинамия (недостаточная физическая активность);

частое поднятие тяжестей;

ношение тесной одежды, пережимающей сосуды (обтягивающих джинс, плотных колгот, чулок, носков с тугими резинками), обуви на каблуке более 4 см, узкой обуви;

привычка сидеть "нога на ногу".

О современных методах лечения

Лечение хронической венозной недостаточности необходимо на любой стадии болезни. К консервативным методам можно отнести:

ношение медицинских чулок, гольфов (существуют модели как для женщин, так мужчин);

бинтование эластичными бинтами;

лечебная физкультура;

медикаментозное воздействие.

Лекарственная терапия включает:

гепаринсодержащие препараты — они уменьшают риск образования закупорки измененных вен, нормализуют кровообращение в мелких сосудах;

препараты с конским каштаном — тонизируют венозную стенку, укрепляют мелкие сосуды, уменьшают варикозные отеки, воспаление кожи; препараты, содержащие экстракт гинкго билоба — уменьшают боль, тяжесть в ногах, отеки;

препараты на основе рутина — снижают воспаление сосудистой стенки, уменьшают риск развития тромбофлебита, устраняют отечность ног;

препараты на основе гесперидина и диосмина — обладают ангиопротекторным эффектом, повышают венозный тонус, уменьшают растяжимость вен, устраняют застой крови, улучшают микроциркуляцию, увеличивают лимфатический отток, снижают проницаемость капилляров.

Нормовен — для профилактики и лечения

Среди препаратов на основе гесперидина и диосмина особого внимания заслуживает Нормовен, каждая таблетка которого содержит 500 мг флавоноидной фракции (450 мг диосмина и 50 мг гесперидина). Благодаря натуральному составу и высокому содержанию активных веществ он оказывает выраженное венотоническое, ангиопротекторное действие, уменьшает растяжимость вен и веностаз, снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, улучшает микроциркуляцию, улучшает дренаж лимфы.

Такой широкий спектр его действия позволяет применять этот препарат для профилактики и лечения венолимфатической недостаточности (при отеках, тяжести, боли в ногах, лимфедеме, ночных судорогах, трофических язвах на коде и т. д.).

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