Варикоз при вагітності: лікарка підказала, як йому запобігти

Більшості жінок вагітність приносить не тільки радісні моменти, пов'язані з очікуванням малюка, але і деякі сткладності зі здоров'ям.

Однією з найбільш поширених проблем у майбутніх мам є варикозне розширення вен. "Більше половини вагітних стикаються з цією проблемою, – говорить репродуктологиня Марія Жарова. – Тяжкість, біль в ногах ... І чим більше термін, тим гірше ці відчуття. Виною цьому, як правило, варикоз".

"Зазвичай при нормальному стані в вені потік крові рухається у напрямку до серця, що гарантується нормальною роботою напівмісячних клапанів, які перебувають в стінці вени. Крім того, під час ходьби скорочення м'язів гомілки допомагають штовхати кров наверх. Але при порушенні роботи цих самих клапанів кров починає накопичуватися в нижніх кінцівках", - пояснила експертка, додавши, що це явище лікарі і називають варикозною хворобою.

За словами лікарки, причина порушення роботи клапанів в збільшенні вени в ширину (тобто клапан не закриває весь просвіт) або втрати ним нормальної еластичності, що зустрічається у вагітних. "Але це не єдиний фактор. Сюди відносять і спадковість, і порушення гормонального фону, і сидячий спосіб життя, тощо", – зазначила Жарова.

Більшість жінок при вагітності страждають від варикозу Ivona

Так, у вагітних можна виділити три основні причини розвитку цієї хвороби:

– З кожним місяцем збільшується об'єм циркулюючої крові в організмі майбутньої мами, а значить венозні клапани просто не справляються з навантаженням;

– Матка росте і поступово "придавлює" нижню порожнисту вену, по якій кров відтікає від ніг до серця. Тобто створюється механічна перешкода потоку крові;

– Змінюється гормональний фон.

Докторка підкреслила, що частіше варикозне розширення вен у вагітних розвивається на ногах, але також може з'являтися на зовнішніх статевих органах і навіть в малому тазу.

"Якщо у вашій родині є схильність до варикозу, то пам'ятайте про його профілактику. Більше рухайтеся, не залишайтеся довго в одному положенні (сидячи або стоячи). Намагайтеся частіше піднімати ноги в положенні лежачи. Ця проста вправа відмінно допомагає впоратися з проблемою", – рекомендує репродуктолог.

Також, за її словами, не допустити розвитку варикозу допоможуть нескладні фізичні навантаження і лікувальна компресійна білизна (допомагає поліпшити кровообіг в судинах, нормалізувати живлення шкіри і підшкірної клітковини).

Разом з тим лікарка додала, що при варикозі трапляються важкі випадки, коли необхідно хірургічне втручання, тому при появі хвороби варто звернутися до флеболога.

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