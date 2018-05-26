1. Контроль веса, правильное питание.
Ожирение — реальный фактор риска. Диета — реальный путь к улучшению состояния.
Здоровые жиры + сложные углеводы + достаточное количество белка. Меньше соли (натрия хлорида), больше калия и клетчатки.
2. Не допускать обезвоживания.
Оценивать потери жидкости (потливость, жара, физические нагрузки, сухой воздух) и своевременно их восполнять посредством питья. Дефицит жидкости → сгущение крови. Сгущение крови → нарушение венозного кровообращения + склонность к образованию тромбов.
3. Отказ от курения.
4. Избегать ситуаций, когда приходится длительно и неподвижно сидеть или стоять.
Если избегать не получается — изменять положение тела, переминаться, растягивать и массировать мышцы, совершать самые разнообразные движения ногами, по возможности делать хотя бы несколько шагов. Естественно, все в рамках здравого смысла и с учетом ситуации, в которой вы оказались.
5. Гимнастика.
Идеальное упражнение — ходьба.
Прекрасно — плавание и велосипед.
Йога — все позы, при которых ноги находятся выше уровня сердца.
6. Положение "ноги выше уровня сердца" — 3 раза в день по 15 минут.
7. "Нет" высоким каблукам.
8. Исключить одежду, которая может сдавливать сосуды в паху или промежности.
9. Компрессионные чулки.
Интенсивность компрессии согласовать с врачом.
10. Специальная рекомендация для беременных: сон на левом боку.
Матка сдавливает одну из крупных вен. В силу анатомических особенностей, в положении на левом боку это давление меньше.
10+1. Руководствоваться здравым смыслом и не доверять рекламе, в которой аморальные бандиты от имени доктора Комаровского продают фуфломициновые мази для лечения варикоза.
Пусть им, мерзавцам, наживающимся на людской наивности/доверчивости, эти мази станут поперек вены…
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