Продовжує молодість і рятує від інфаркту: лікар розповів про користь донорства

Донорство крові – одна з найдоступніших форм благодійності – пожертвувати кошти спроможні не всі, а ось поділитися своєю кров'ю може більшість.

"Здавати кров не складно, але зупиняє більшість страх перед цією процедурою, - говорить лікар Віктор Литвиненко. – Хоча насправді, ставши донором, людина не тільки допомагає іншим, але і отримує низку переваг для самої себе. Тому боятися не варто".

MedOboz дізнався кілька фактів про користь донорства і з'ясував, кому ця процедура заборонена.

Нормалізує тиск і рятує від інфаркту

Періодична здача крові допомагає підтримувати правильний рівень глюкози і заліза у крові. А це зі свого боку сприяє перешкоджанню активним окислювальним процесам, відомим шкідникам кровоносної системи і провокаторам серцево-судинних захворювань.

Так що вирушаючи кілька разів на рік у пункти здачі крові, ви автоматично рятуєте себе від стрибків артеріального тиску, інсультів, інфарктів тощо.

Омолодження організму

Після того, як вам зробили забір крові, в організмі запускаються активні відновлювальні процеси (за інших обставин вони не настільки інтенсивні). Так, відбувається стрімкий поділ клітин, зокрема кров'яних, щоб швидше відшкодувати витрати. Виходить, що замість забраної крові "народжується" молода, яка живить із новою силою всі тканини тіла. Це позитивно відбивається як на стані внутрішніх органів, так і на зовнішності.

Покращення психоемоційного стану

Поділившись своєю кров'ю з тим, кому вона потрібна, на підсвідомому рівні у вас виникає відчуття власної значущості для оточуючих. Особливо це важливо в періоди психоемоційного занепаду (сезонна хандра, життєві негаразди тощо). Зокрема, усвідомлюючи здійснення хорошого вчинку і допомоги іншим, в організмі підвищується рівень гормонів "радості" – ендорфінів, серотоніну та інших, від чого покращується настрій і загальне самопочуття.

Як бонус – безкоштовне медобстеження

Крім усього вищезазначеного, ви отримуєте ще одну перевагу донорства – безкоштовне медобстеження. Так, перед тим, як у вас візьмуть кров, вас огляне лікар, а також проведуть лабораторний аналіз крові, при якому вас перевірять на наявність збудників таких серйозний захворювань, як гепатит В і С, ВІЛ, сифіліс та ін. Причому в разі виявлення недоброго вас проінформують у конфіденційному порядку.

Хто може стати донором?

Медики кажуть, що кров можна здавати кілька разів на рік: чоловікам не більше п'яти разів, жінкам – до чотирьох, при цьому інтервал між здачею повинен бути не менше 60 днів (щоб дати організму повністю відновитися).

Але стати донором може не кожен. Так, не будуть брати кров у вагітних, мам, що годують грудьми, а також за наявності запальних захворювань, інфекцій та аутоімунних процесів в організмі.

Крім того, донорство доведеться відкласти, якщо ви протягом останніх шести місяців перенесли хірургічне втручання, а протягом року робили тату або пірсинг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яка група крові вважається найнебезпечнішою.

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